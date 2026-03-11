Cuáles son los riesgos de bañarse con agua muy caliente

Existe una división entre las personas que prefieren ducharse con agua muy caliente y los que optan, por el contrario, por las temperaturas bajas. Aunque la primera opción resulta placentera tras una larga jornada, esta práctica genera consecuencias negativas para la salud integral.

Según especialistas, el impacto alcanza desde el daño al cuero cabelludo hasta el sistema circulatorio, por lo cual resulta necesario revisar los hábitos de higiene diaria.

El agua caliente daña la piel

El primer efecto negativo ocurre en el pelo. El calor intenso debilita el folículo piloso y elimina los aceites naturales esenciales. Este proceso vuelve al cabello frágil, lo cual aumenta las probabilidades de caída. Además, el hábito agrava problemas preexistentes como la caspa o la sequedad extrema. Al respecto, dermatólogos sugieren lavar el cabello con agua tibia o fría para minimizar los efectos adversos y proteger la salud capilar.

La piel también sufre alteraciones importantes ante la exposición prolongada al agua caliente. El calor elimina los lípidos, que actúan como una barrera protectora natural de la dermis. La pérdida de estos aceites causa resequedad, enrojecimiento y picazón constante, lo cual empeora condiciones como la dermatitis atópica.

La Academia Americana de Dermatología aconseja evitar las temperaturas elevadas y optar por baños cortos con agua tibia para conservar la integridad cutánea.

Los riesgos de bañarse con agua caliente

Otro riesgo significativo lo constituyen las quemaduras térmicas. El uso de agua demasiado caliente representa un peligro real, sobre todo en niños, adultos mayores o personas con sensibilidad reducida en la piel. Para prevenir accidentes domésticos se recomienda configurar los termotanques y calentadores a una temperatura máxima de 48 grados centígrados.

El impacto trasciende la superficie del cuerpo y afecta la respuesta física general. Aunque un baño caliente ayuda a la relajación muscular, extender el tiempo bajo el agua causa sensación de debilidad o fatiga extrema.

Se recomienda no utilizar agua caliente para bañarse unsplash

El calor excesivo provoca una deshidratación ligera y un agotamiento físico que muchas personas ignoran. Asimismo, existe una relación directa entre el agua caliente y la presión arterial. Si bien el calor mejora la circulación sanguínea de forma momentánea, también provoca un aumento temporal en los niveles de presión debido a la dilatación de los vasos.

Por otra parte cabe destacar que los pacientes con hipertensión no controlada o con problemas cardiovasculares deben evitar exposiciones prolongadas al calor extremo bajo la ducha. Estos grupos de riesgo requieren precauciones especiales para no comprometer su bienestar durante su rutina de aseo personal. La recomendación de los expertos apunta a moderar la temperatura como una medida preventiva simple, pero eficaz, para evitar daños dermatológicos y complicaciones de salud a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA