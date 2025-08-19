Las trabajadoras de casas particulares obtuvieron en agosto un incremento en su salario que impacta de manera mensual, pero también un porcentaje que es retroactivo y que debe figurar en el recibo, por eso surgió la inquietud en muchos empleadores sobre cómo hacer el recibo de sueldo de empleadas domésticas con ese reajuste retroactivo.

Los pasos para cargar el recibo de empleadas domésticas con el reajuste Shutterstock

En principio es preciso tener en claro los porcentajes de incremento de cada mes para, posteriormente, realizar la carga de esos conceptos en el recibo de sueldo que se genera en el sitio oficial de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Al momento de confeccionar el recibo, hay que considerar que los siguientes son los incrementos que se establecieron con el nuevo acuerdo paritario:

Junio: 3,5%

Julio: 1%

Agosto: 1%

Septiembre: 1%

Cómo hacer el recibo de sueldo de empleadas domésticas con el reajuste retroactivo

Para crear el recibo de sueldo de empleadas domésticas es preciso seguir algunos pasos sencillos:

Ingresar al sitio oficial de ARCA.

Ingresar el CUIT/CUIL y la clave fiscal.

Ir al apartado “Personal de casas particulares”.

Luego elegir la opción “Generar recibo de sueldo”.

Completar los datos que solicita el sistema sobre el empleado.

Ir al apartado “Adicionales y descuentos”.

En conceptos, indicar “Otros” y completar con el importe correspondiente.

En cuadro de “Observaciones”, colocar la leyenda que se quiera agregar sobre el cálculo en cuestión.

Dado que el sistema no permite repetir conceptos, el bono de un mes anterior se puede indicar bajo la categoría de “Gratificación”.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

De cuánto es el bono para empleadas domésticas y cuándo se paga

Este bono extraordinario contará con las siguientes cifras, de acuerdo a la carga horaria que cumpla el trabajador, y se entregará en tres veces:

Es una suma no remunerativa que se distribuye por única vez, y queda a cargo del empleador:

Julio

De cero a 12 horas semanales: $4000

De 12 a 16 horas semanales: $7000

Más de 16 horas y personal sin retiro: $10.000

Agosto

De cero a 12 horas semanales: $4000

De 12 a 16 horas semanales: $6000

Más de 16 horas y personal sin retiro: $9.500

Septiembre

De cero a 12 horas semanales: $4000

De 12 a 16 horas semanales: $6000

Más de 16 horas y personal sin retiro: $9.500

El servicio doméstico recibe un bono extraordinario Shutterstock

Cómo se calculan las vacaciones del servicio doméstico

Los trabajadores del servicio doméstico, que engloba a las categorías de supervisores, personal de tareas específicas, caseros, niñeras y cuidadores de adultos, y personal de tareas generales, cuentan con un esquema de días de descanso según el tiempo trabajado.

Entre el 1° de noviembre y el 30 de marzo de cada año, el empleado tiene derecho a tomarse vacaciones. La cantidad de días va a depender de la antigüedad y se considera la siguiente regla:

Menos de 6 meses: 1 día de descanso por cada 20 días trabajados.

De 6 meses a 5 años: 14 días.

De 5 a 10 años: 21 días.

De 10 a 20 años: 28 días.

Más de 20 años: 35 días.

En el caso de que la incorporación al trabajo haya sido reciente, existe un esquema proporcional de días de descanso, de acuerdo a las horas trabajadas.

Entre 4 y 7 semanas de trabajo: 1 día de vacaciones

Entre 8 y 11 semanas: 2 días de vacaciones

Entre 12 y 15 semanas: 3 días de vacaciones

Entre 16 y 19 semanas: 4 días de vacaciones

Más de 20 semanas: 5 días de vacaciones