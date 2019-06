Hoy se anunció el lanzamiento de Libra, la criptomoneda de Facebook

Facebook, el gigante de las redes sociales, anunció hoy que sacará su propia criptomoneda llamada libra con la adhesión de 30 empresas globales. Esto hizo que muchos se preguntaran acerca del impacto de esta noticia en el bitcoin, la primera moneda digital.

Consultados por LA NACION, distintos especialistas coincidieron en que son buenas noticias, ya que quienes tienen bitcoins verán resuelto el tema del cash out si quieren desprenderse de sus monedas porque podrían cambiarlas por Libra, mientras que hoy salirse del sistema es complejo en varios países por la imposibilidad de convertirlos a monedas fiduciarias.

En cuanto a la cotización del bitcoin, hoy se mantenía estable en los US$9000, pero se valorizó en los últimos días desde los $7800, porque ya corrían rumores del anuncio, que finalmente se concretó hoy.

"Libra es un producto completamente distinto a bitcoin, porque bitcoin está alojado en una red descentralizada, mientras que la red libra está permisionada para aquellos que estén autorizados (Facebook y las 30 firmas que se adhieren). Esto implica mantener la misma filosofía del sistema tradicional, que es que se necesita una entidad de confianza detrás", explicó a este diario Daniel Rybnik, socio de EnterPricing.

En este sentido, dijo que libra será una "herramienta más", que principalmente le va a generar "una mayor competencia al sistema bancario".

Para los tenedores de bitcoin, en cambio, Libra sería un aliado. "Hay un tema que es que hoy en día al ecosistema cripto le cuesta mucho salir, pasar de bitcoin a moneda fiduciaria. Los bancos junto a los gobiernos lo están persiguiendo y no dejan que fluya con lo cual esto puede facilitar la salida. En lugar de pasarse a moneda fiduciaria se podrían pasar a libra" , detalló y dijo que, si llegara a adoptarse, permitiría una salida para el que tiene bitcoin fuera del sistema bancario.

En la misma línea, se expresó Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, un sitio web para comprar y vender criptomonedas. "Esto es positivo. Es una forma más de cash in, cash out para el mundo de las criptomonedas que dependía de los bancos. Acaban de crear un sistema tan extendido o más", opinó, y agregó que se va a poder mandar dinero por WhatsApp con nada de onboarding y no solo se va a poder comprar libra con saldo de MercadoPago o pagar Uber o Spotify, sino que se le va a poder pasar dinero a alguien sin utilizar a esas empresas.

Según Bari, libra es un híbrido entre una red de pagos de las compañías tecnológicas más grandes del planeta y una moneda nueva atada a una bolsa de monedas, cuyo valor no fluctuará. Por otro lado, dijo que el "consorcio libra estará encajado en un banco, o sea que tampoco es que matan al sistema anterior".

"Estos son las tecnológicas más importantes y no necesitan infraestructura, sino internet, y se conectaron con blockchain. Crearon su propio blockchain. No porque vayan a rechazar una transacción de terceros, pero sí para poder deshacer una acción si los hackean y pierden dinero", concluyó.