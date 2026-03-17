Para analizar cómo impactó en la Argentina la guerra de Medio Oriente y qué va a pasar con el precio del petróleo, el economista Fernando Marull dialogó con LN+, donde sostuvo que “es muy posible que la nafta siga subiendo”. Además, se refirió al proceso inflacionario del país y al comportamiento de los mercados.

Fernando Marull, economista

“La suba del petróleo en estas últimas semanas trajo dos impactos directos”, indicó Marull, y agregó: “Aumentó el precio de las exportaciones argentinas, sobre todo del petróleo, lo cual trae más dólares. Pero por el lado negativo, presiona al precio de las naftas, que en marzo vienen subiendo entre el 7 y 8%, lo que le pone un piso medio alto a la inflación del mes”.

En palabras del especialista, “si el petróleo continúa subiendo, posiblemente la nafta siga subiendo”.

Por la guerra en Medio Oriente, el precio de la nafta se alteró en todo el mundo Yuki Iwamura - AP

La mirada del mercado

“El mercado descuenta casi con 98% de chances de que van a mantener las tasas de interés en 3,75%. Entre la menor actividad que tiene Estados Unidos y la mayor inflación que va a tener en marzo, al igual que la Argentina, ya las proyecciones están subiendo de 2,2% a 2,8% anual, lo cual le sube 0,6 puntos para la inflación de marzo”, planteó Marull.

“Básicamente, el mercado está diciendo que esto va a ser transitorio: que no van a subir las tasas el miércoles. Hoy el mercado descuenta que solamente van a bajar las tasas de interés recién en diciembre“, detalló el economista.

Un shock transitorio

Consultado sobre la volatilidad del precio del barril, Marull subrayó: “Hoy el petróleo está bajando un poco: esto es un shock transitorio. No requiere que suban las tasas de interés, un poco porque Trump quiere que bajen, así que seguramente el miércoles no van a hacer nada. Y la suba del precio del petróleo, que viene en alza durante marzo le pone presión a la inflación“.

Al momento de analizar el impacto de estas subas en nuestro país, el especialista planteó el siguiente cuadro de situación:

“El impacto fue muy acotado. Un poco porque Argentina ahora exporta petróleo, entonces una suba del barril no lo perjudica tanto como en el pasado. Si en hace seis años atrás el petróleo subía de esta manera, te hacía volcar. Ahora, por Vaca Muerta, es como que te beneficia, fijate que el dólar no se movió, quedó en $1400 y los bonos cayeron pero no tanto, medio un poco en línea con lo que pasó a nivel internacional".

Qué pasará con la inflación

Sobre el eco que tiene el conflicto bélico en el proceso inflacionario nacional, Marull manifestó: “Yo creo que en abril va a bajar la inflación. Estaremos más cerca del 2,2% o 2,3%, porque no vas a tener el efecto de la carne, que viene subiendo hace cuatro meses”.

“Además, en abril no vas a tener subas de tarifas, como tuviste en febrero y marzo. Tampoco creo que haya grandes modificaciones en el valor de la nafta y el dólar va a estar bastante quieto”, sumó.

La guerra se desarrolla en Medio Oriente pero sus consecuencias también impactan en el bolsillo de los argentinos Hadi Mizban� - AP�

Al cierre, hizo un vaticinio de lo que podría modificar esta tendencia. “La única variable que te puede hacer subir un poco los precios es la renegociación de las paritarias, eso puede hacer presión sobre los costos en abril”, cerró Marull.