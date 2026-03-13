Medio Oriente: un analista internacional advirtió que la guerra va a durar más de lo previsto y habló del impacto sobre Irán

En el decimocuarto día de combate bélico, el analista político Juan Negri analizó en LN+ la escalada del conflicto en Medio Oriente y afirmó que Irán está en “modo supervivencia” para demostrar las consecuencias energéticas del ataque en el mundo.

“Estados Unidos ha tenido que liberar las sanciones con Rusia para bajar el precio del petróleo”, indicó el analista, al tiempo que fundamentó: “Irán está dispuesto a atacar a quienes pasen por el estrecho de Ormuz. Puertas adentro, muchos iraníes tenían diferencias con el régimen, pero al compararlo con el ataque estadounidense, están dispuestos a apoyar”.

Juan Negri, analista politico

La guerra va a durar más de lo previsto

Según Negri, estamos en un escenario en que la guerra va a durar más de lo que Estados Unidos esperaba. En ese sentido, contrastó: “No creo que Irán tenga mucho carretel para resistir a la principal potencia del mundo”.

Y siguió: “Esto, en algún momento, se va a terminar e Irán va a quedar muy debilitado militar y económicamente. Un país devastado es un problema para Medio Oriente porque generás un país con fanáticos, antioccidental”.

El analista explicó que la situación “enoja mucho al mundo árabe”: “Buena parte de los movimientos terroristas que conocemos, desde Al Qaeda a Hamas, tuvieron su origen en resentimiento con occidente. Esto va a desequilibrar la región o, al menos, tiene en potencial de hacerlo”, advirtió.

Un miembro del personal de seguridad talibán camina mientras el humo se eleva después de que los ataques aéreos paquistaníes de la noche anterior STR� - AFP�

El impacto del fin de la guerra sobre Irán

Negri señaló que el régimen iraní se está desgastando y terminará “devastado” tras resistir la guerra contra Estados Unidos e Israel.

“Estados Unidos puede perder mucho, pero no creo que Irán gane. Creo que va a haber un acuerdo entre Irán y Estados Unidos sin cambio de régimen”, dijo. Consultado acerca de quién mediaría ese acuerdo, sugirió: “Alguna monarquía del Golfo, Omán, que ya ha servido como puente diplomático”.