Un analista internacional explicó en detalle la postura de Irán en la guerra de Medio Oriente: “Sigue teniendo poder”

En el comienzo de la tercera semana ininterrumpida de guerra en Medio Oriente, el analista internacional Andrés Repetto explicó en LN+ la postura de Irán y advirtió no subestimar su poder frente a los ataques de Estados Unidos e Israel.

“En el centro de Israel se habla de una capacidad más limitada de los misiles y drones iraníes”, afirmó, al tiempo que contrapuso: “Pero las sirenas siguen sonando y sigue habiendo ataques en Israel, más allá de la cúpula de hierro”.

Andres Repetto hablo sobre la postura de Iran

Cuál es la postura de Irán

Según Repetto, “la imagen en un conflicto es todo”. Sobre ese punto, profundizó: “Irán muestra que no están pidiendo negociación como dijo el presidente de Estados Unidos, sino que aseguró: ‘Vamos a seguir atacando, vamos a seguir cerrando el estrecho de Ormuz’”.

“Israel ha comunicado que ha enviado aviones para realizar ataques a gran escala contra Teherán”, agregó el analista. Y siguió: “Irán siguen teniendo poder de respuesta más lo asimétrico, con otro poder de fuego diferente a las grandes potencias, pero generando temor. Hoy atacó el aeropuerto de Dubai, es decir, la inestabilidad sigue reinando en esta tercera semana de conflicto”.

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