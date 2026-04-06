Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar la fecha exacta de pago de este incentivo estudiantil, correspondiente a abril de 2026, dado que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió el calendario de pagos del mes.

Cuándo se cobran las Becas Progresar de abril 2026

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 6 de abril 2 y 3 6 de abril 4 y 5 6 de abril 6 y 7 6 de abril 8 y 9 6 de abril

Cuál es el monto de las Becas Progresar en abril 2026

El monto varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

En abril, el monto de las Becas Progresar es de $35.000. No obstante, solo una línea accede a esa cifra, ya que a las demás se les retiene un porcentaje hasta fin de año, cuando el alumno acredita la cursada regular. En este caso, el alumno verá acreditada en su cuenta la suma de $28.000.

Esta herramienta es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Los titulares de Becas Progresar pueden consultar la fecha de pago de abril

Cuáles son las fechas de inscripción según la línea del programa

La primera convocatoria 2026 para Progresar Obligatorio se encuentra abierta del 27 de marzo al 24 de abril. La beca está destinada a estudiantes que se encuentren cursando el nivel secundario.

Para Progresar Superior, el trámite dará inicio el 6 de abril y finalizará el 30 de abril para quienes cursen el nivel superior y Enfermería. Por último, la línea Formación Profesional tendrá su apertura anual el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Cómo tramitar las Becas Progresar 2026

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar. Quienes ingresan por primera vez, deberán crear un usuario nuevo.

Una vez allí, se debe seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.

Finalmente, es necesario completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Para completar parte del proceso será necesario estar registrado en la app Mi Argentina.

Después de completar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación.

Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

A quiénes están destinadas las Becas Progresar

Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial: