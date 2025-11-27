Desde el mes de diciembre, cuando están planificadas las Fiestas de Fin de Año y culmina el ciclo lectivo de alumnos y docentes de todo el país, los argentinos suelen definir la fecha de sus vacaciones y surge la inquietud de cómo se pagan los días de receso.

Por las vacaciones corresponde una restribución extra al salario mensual Foto: Getty Images.

En líneas generales, una vez cumplidos los seis meses, el empleado podrá gozar de 14 días corridos de vacaciones. En el caso de aquellos que no cumplen con ese período, se le da un día de descanso por cada 20 días trabajados.

Cómo se pagan los días de vacaciones

De acuerdo a la legislación nacional, las vacaciones en la Argentina son con goce de sueldo, por lo que los días gozados no se descuentan del ingreso del trabajador, sino que componen una suma extra.

Según consta en el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, trabajador percibirá retribución durante el período de vacaciones, de la siguiente manera:

Tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual , dividiendo por 25 el importe del sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento.

, dividiendo por 25 el importe del sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento. Si la remuneración se hubiere fijado por día o por hora , se abonará por cada día de vacación el importe que le hubiere correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior a la fecha en que comience en el goce de las mismas, tomando a tal efecto la remuneración que deba abonarse conforme a las normas legales o convencionales o a lo pactado, si fuere mayor. Si la jornada habitual fuere superior a la de 8 horas, se tomará como jornada la real, en tanto no exceda de 9 horas. Cuando la jornada tomada en consideración sea, por razones circunstanciales, inferior a la habitual del trabajador, la remuneración se calculará como si la misma coincidiera con la legal.

, se abonará por cada día de vacación el en que comience en el goce de las mismas, tomando a tal efecto la remuneración que deba abonarse conforme a las normas legales o convencionales o a lo pactado, si fuere mayor. Si la jornada habitual fuere superior a la de 8 horas, se tomará como jornada la real, en tanto no exceda de 9 horas. Cuando la jornada tomada en consideración sea, por razones circunstanciales, inferior a la habitual del trabajador, la remuneración se calculará como si la misma coincidiera con la legal. Si el trabajador remunerado por día o por hora hubiere percibido además remuneraciones accesorias, tales como por horas complementarias, se estará a lo que prevén los incisos siguientes:

En caso de salario a destajo, comisiones individuales o colectivas, porcentajes u otras formas variables, de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o, a opción del trabajador, durante los últimos seis meses de prestación de servicios.

que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o, a opción del trabajador, durante los últimos seis meses de prestación de servicios. Se entenderá integrando la remuneración del trabajador todo lo que este perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias.

La normativa subraya, en la parte final del inciso, que la retribución correspondiente al período de vacaciones deberá ser satisfecha a la iniciación del mismo.

Cuál es la fecha de las vacaciones

En cuanto a la fecha del receso, hay que resaltar que los días de vacaciones se pueden tomar dentro del período comprendido entre el 1° de octubre de un año y el 30 de abril del año siguiente.

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, las vacaciones siempre deben iniciar un día lunes o el siguiente hábil cuando el lunes fuese feriado. En el caso de los trabajadores que prestan servicios en días inhábiles, su descanso debe comenzar al día siguiente a aquel en que gozaban del franco semanal o el subsiguiente hábil si aquel fuese feriado.

Cómo se pagan las vacaciones según la Ley

Cuantos días de vacaciones corresponden según la antigüedad

Según el caso, el trabajador y quien lo contrata podrán tomar de referencia el siguiente esquema para saber con exactitud la cantidad de días de descanso que corresponden:

Cuando la antigüedad no pase de 5 años: 14 días corridos

Cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no pase de 10: 21 días corridos

Cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no pase de 20: 28 días corridos

Cuando la antigüedad pase los 20 años: 35 días corridos