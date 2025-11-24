En el último mes del año se liquida la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) a los trabajadores formales y jubilados y pensionados, por lo que resulta elemental saber hasta qué fecha se paga el aguinaldo en diciembre 2025.

La fecha tope para el pago del aguinaldo de diciembre de 2025 Andrzej Rostek - Shutterstock

El aguinaldo de la segunda parte del año corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

La ley 23.041 detalla este porcentaje de pago a los trabajadores registrados. “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año", indica la normativa vigente.

Hasta qué fecha se paga el aguinaldo en diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre. Esta fecha está pautada para los trabajadores en actividad.

En tanto, los jubilados y pensionados, a quienes también les corresponde este concepto, cobran el aguinaldo en la misma fecha que la prestación principal y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. De acuerdo al monto de sus jubilaciones, los pagos se agrupan en diferentes semanas, siempre considerando la terminación del DNI. Para conocer la fecha exacta de pagos es preciso consultar el calendario que difunde la Anses al inicio de cada mes, y verificar la fecha según la prestación percibida.

La fecha establecida por Ley para la acreditación del aguinaldo Shutterstock - Shutterstock

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional

Cuando un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025

El aguinaldo está dirigido para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, excluyendo a trabajadores independientes, monotributistas o aquellos trabajadores informales.