Cómo impactará la guerra en Medio Oriente en el precio de la nafta en la Argentina, según el presidente de YPF

Tras la intervención de Estados Unidos en Irán y el posterior “cierre” del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo han experimentado una mayor volatilidad y el barril llegó a superar los US$80.

Sobre el impacto que esto puede tener en el precio de la nafta en la Argentina, el presidente de YPF, Horacio Marín, dijo no habría un alza repentina, sino que dependerá de lo que suceda en los próximos días. “En este momento que hay 15 millones de barriles que no pueden salir del estrecho de Ormuz, hay un aumento fuerte del petróleo, hoy estaba en los US$82 dólares”, contó en declaraciones a Radio Mitre, y agregó: “Tenemos una política de precios que vamos promediando, lo llamamos moving average, que va corriendo a lo largo de los días. Lo que tratamos de evitar es pasar al consumidor precios de manera muy rápida".

Y continuó: “Esto es muy impredecible. Si los precios del petróleo se mantienen altos durante meses, sí va a terminar impactando en el surtidor, como va a impactar en todo el mundo económicamente, pero va a ser muy lentamente”.

Así, por caso, si el precio del barril se mantuviera en US$85 durante cuatro meses, habría un efecto en los valores, pero si alcanza los US$100 y al día siguiente vuelve a US$70, “prácticamente no va a haber impacto”.

Sí aclaró que hay aumentos por el alza de los impuestos, principalmente el que grava los combustibles líquidos (ICL). “Aumentó el impuesto 1%, pero nosotros hacemos aumentos muy lentos. Podemos ver el consumo en tiempo real de todas las mangueras de la República Argentina”, refrozó.

Por otro lado, dijo que el conflicto podría potenciar el atractivo por los recursos argentinos, debido a la creciente necesidad de seguridad energética en todo el mundo. Como afirmó Marín, episodios como la guerra entre Rusia y Ucrania ya han aumentado el interés por Vaca Muerta, dado que el país está lejos de las zonas de guerra. “Eso favorece muchísimo el abastecimiento por ser un proveedor seguro. Nosotros ya lo habíamos visto cuando fuimos a buscar mercados para el GNL”, agregó.

En cuanto a cómo los acontecimientos en Medio Oriente podrían afectar a los contratos argentinos relativos a las exportaciones de GNL, Marín dijo que habría que esperar a ver su impacto en el mundo financiero, pero añadió: “No lo estamos viendo hasta ahora. Nosotros seguimos con el programa. Estamos haciendo los documentos finales para empezar el proceso de financiamiento del proyecto argentino de GNL”.

Dado que todo esto tiene lugar durante Argentina Week, Marín destacó la importancia del evento para atraer inversiones al país, y concluyó que es “muy importante para la Argentina, porque hay mucho interés, muchísimos inversores que van a ir, y se va a mostrar en la Argentina la posibilidad de crecimiento no solo en energía, sino en los diferentes sectores”.