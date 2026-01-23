Con drones e IA: el fisco bonaerense sale a la caza de metros cuadrados no declarados

Con drones en los cielos y con la ayuda de la inteligencia artificial, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) saldrá a la caza de los contribuyentes que tengan metros cuadrados construidos sin declarar. Con la puesta en marcha del programa M2, este nuevo sistema de monitoreo digital automatizado buscará representar un “salto cualitativo” en la fiscalización catastral.

No es nuevo que el fisco provincial utilice los drones para detectar construcciones no declaradas. Estos dispositivos se pusieron en acción hace más de una década, y encontraron casas construidas en terrenos que figuraban como baldíos, piletas en barrios cerrados y hasta silos en los campos. Sin embargo, ahora también se sumara el avance de la IA para reducir “drásticamente” los tiempos de detección, la notificación a los contribuyentes y la regulación de estas construcciones.

“La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA. Esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores desvíos entre lo declarado y lo detectado”, explicó Cristian Girard, el titular del organismo.

A diferencia de etapas anteriores, el sistema de M2 integrará en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación al usuario y la respuesta que da el contribuyente. Con esto, se busca que la información disponible se transforme de manera directa en acciones concretas de regulación, lo que acorta “significativamente” los plazos administrativos y la gestión de los casos.

La fiscalización de ARBA arrancó en Mar Chiquita

“Las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, explicó Girard.

El sistema habilitará los descargos automatizados, las validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias que fueron identificadas por ARBA. Con la incorporación de la IA, desde el organismo explicaron que podrán multiplicar la capacidad operativa y no solo en la detección de los metros no declarados, sino que también haya una regularización efectiva de estas situaciones.

La presentación de este nuevo modelo se hizo mediante una fiscalización en Mar Chiquita. Durante el evento, Girard mencionó que durante la gestión se regularizaron más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban bajo el radar del fisco, y que permitieron sumar a la recaudación del impuesto inmobiliario.

“Es una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, que combina innovación tecnológica, analítica de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión, fortalecer la equidad fiscal y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles", cerró ARBA.