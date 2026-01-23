Otra baja en el Gobierno: renunció el titular de Enargas, Carlos Casares

Mientras el presidente Javier Milei se encontraba en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial 2026, ocurrió otra baja en el Gobierno. El titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, renunció el jueves a su cargo como interventor.

En su carta de dimisión, el ahora exfuncionario declaró que la administración libertaria lo considera “prescindible”.

Y es que en julio del año pasado, el Poder Ejecutivo constituyó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que reemplaza a Enargas y ENRE y asumió todas sus funciones bajo una estructura única, algo que podría explicar el paso al costado de Casares de una estructura que fue unificada en una sola. De acuerdo a lo que declaró Casares, no fue convocado para participar del nuevo directorio de Enrge.

La carta de renuncia de Carlos Casares a Enargas

“Todavía queda mucho por hacer. De allí que, por lo hecho, por lo que estaba en curso de ejecución y por lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores, con la finalidad de que este nuevo organismo autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”, indicó el ingeniero en la carta de renuncia.

Y agregó: “Ahora bien, atento sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”.

Renunció el titular de Enargas, Carlos Casares. ENARGAS

Según se detalla en el Decreto 452/2025, el nuevo Enrge será un organismo autárquico que dependerá de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. El cambio se efectivizará en marzo.

De acuerdo con la normativa, el directorio estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y tres vocales designados por el Poder Ejecutivo tras un proceso de selección conducido por la Secretaría de Energía. Entre los requisitos, los directores deberán contar con experiencia técnica y profesional en la industria de gas y electricidad y tendrán mandatos de cinco años renovables, con cesación escalonada cada año para garantizar la continuidad de la gestión.

Entre las atribuciones del nuevo ente se enumeran la fiscalización de las normas vigentes, la formulación de presupuestos, la elaboración del balance anual, la aplicación de sanciones, y la administración de la tasa de inspección y control que financia su funcionamiento.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que ordenó la creación de un único ente para supervisar ambos sectores como parte de un plan más amplio de simplificación administrativa y adecuación a estándares internacionales.

En este sentido, la norma señala que la reorganización apunta a optimizar recursos, reducir costos operativos y adoptar prácticas regulatorias alineadas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Casares es ingeniero químico y había sido designado por la gestión de Alberto Fernández en marzo del 2023.