Con la tensión electoral de fondo, cayeron la industria y la construcción

La industria y la construcción cayeron en octubre, mes marcado por la incertidumbre que generó el período de elecciones legislativas. Sin embargo, los analistas todavía mantienen la cautela sobre la posibilidad de un fuerte repunte, pese al triunfo libertario, luego del virtual estancamiento en el que habían ingresado ambos sectores.

Los datos sectoriales fueron publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en sus habituales informes del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) y del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

En octubre, la producción industrial cayó 2,9% respecto al mismo mes de 2024. En el acumulado entre enero y octubre mostró un retroceso de 3,1% interanual. El IPI manufacturero marcó una baja de 0,8% desestacionalizada respecto al nivel del mes previo; septiembre había arrojado un descenso de 0,2% en esa medición.

Once de las dieciséis divisiones que analiza el Indec para su indicador de industria presentaron caídas interanuales. Por orden de incidencia, la mayor contracción fue de prendas de vestir, cuero y calzado (-15,1%), productos de caucho y plástico (-12%), alimentos y bebidas (-1,7%), productos textuales (-24%), productos de metal (-8,1%), madera, papel, edición e impresión (-3,4%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-4,1%), maquinaria y equipo (-2,2%), sustancias y productos químicos (0,4%), muebles y colchones y otras industrias (-1,5%) y productos de tabaco (-12,4%).

Por su parte, mostraron subas las divisiones de refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (3,2%); otro equipo de transporte (11,4%); otros equipos, aparatos e instrumentos (2%); Industrias metálicas básicas (0,9%); y productos minerales no metálicos (1,1%).

Por su parte, la construcción tuvo en octubre una suba de 8% respecto al mismo período de 2024. En el acumulado de los once primeros meses de este año presentó un aumento del 7,9%, por la baja base de comparación que dejó el desplome del sector el año pasado. En la medición mensual desestacionalizada, el ISAC arrojó una variación negativa de 0,5% contra septiembre, por lo que cortó una racha de dos meses en alza.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en octubre mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 40,7% en hormigón elaborado; 35,7% en artículos sanitarios de cerámica; 33,6% en asfalto; 24,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 13,1% en pinturas para construcción; 12,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 7,5% en cemento portland. Mientras tanto, se observaron bajas de 11,2% en yeso; 6,9% en ladrillos huecos; 6,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 3,6% en cales; y 0,6% en placas de yeso.

El director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, mencionó que en el agregado la industria marcó cuatro meses consecutivos de caída, oscilando en niveles de julio del año pasado y similares al promedio de 2019. “En los próximos meses la expectativa es que se mantenga allí. La demanda interna sigue deprimida a la par de un proceso de aumento de las importaciones”, añadió.

“De todas formas, en un cambio estructural como el que atravesamos es importante analizar la tendencia del desagregado, se profundiza la heterogeneidad sectorial. Por caso, la industria textil marcó caídas superiores al 30% anual en algunos rubros, mientras, por el contrario, la producción de motos crece a una tasa similar en esta segunda mitad del año”, detalló Caprarulo.

“El tercer trimestre fue complejo en términos de actividad. Difícil saber si todo tuvo que ver con el tema de las elecciones, pero seguro que fue un factor importante. Creo que es de esperar que la actividad se recupere desde noviembre, especialmente por la normalización del contexto financiero. Es importante tener en cuenta que dentro de la industria y la construcción hay sectores que están mejor que otros”, dijo Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T Asesores Económicos.