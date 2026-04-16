John Foos avanza con una reestructuración para sostener el negocio

John Foos no quedó ajena a la crisis de la industria textil y del calzado. La emblemática marca de zapatillas urbanas inició un proceso de reestructuración interna para mantenerse activa y seguir operando.

Desde la marca, fundada en la década de 1980 y registrada bajo la empresa Flingday, señalaron que la decisión está orientada a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Este proceso -indicaron- tiene como objetivo consolidar una estructura sólida que permita a la marca continuar activa y proyectarse hacia el futuro.

“Todas las gestiones se están realizando conforme a la normativa laboral vigente, cumpliendo con las obligaciones correspondientes tanto en términos legales como en los plazos establecidos. La marca confía en que este proceso permitirá ordenar su operación, fortalecer su estructura y continuar creciendo en el mercado”, explicaron en un comunicado.

Fuentes del sector consultadas por LA NACION advirtieron que la situación de John Foos refleja una dinámica que varias empresas atraviesan hoy: antiguas fábricas que llegaron a emplear a cientos de trabajadores y que, frente a la caída del consumo y el avance de las importaciones, están reduciendo su producción o directamente transformándose en importadoras .

Según indicaron, John Foos montó una planta en Beccar -en el partido de San Isidro-, que fue considerada modelo por su nivel de inversión, maquinaria, tecnología y diseño; y llegó a superar el centenar de empleados. Sin embargo -precisaron-, hoy atraviesa un proceso de ajuste, que incluye la reducción de personal y de las operaciones, y que podría llevarla a quedarse con una estructura “muy chica” y a aumentar las importaciones.

Para 2020, John Foos llegaba a una red de más de 1000 puntos de venta en ta Argentina

Fundada por Miguel Ángel Fosati en 1980, la firma apostó por un diferencial técnico poco extendido en el país: las zapatillas vulcanizadas, un proceso que las hacía más resistentes y flexibles. Los primeros años no fueron sencillos, pero logró construir una identidad ligada a lo urbano y, en los ‘90, dio el salto definitivo con campañas dirigidas al público joven en señales como MTV.

Para 2020, en el marco de su 40° aniversario, la firma llegaba a una red de más de 1000 puntos de venta en la Argentina; y a países de la región, como Uruguay, Paraguay y Perú, a través de licenciatarios. Y un año después, desde la firma -que producía en torno de los 3000 pares de zapatillas por día- dieron a conocer su intención de exportar directo desde el país.

Calzado nacional: ventas, importaciones, costos y contrabando

La reestructuración de John Foos sigue los pasos de otros grandes jugadores. Tal es el caso de Grupo Dass, fabricante de marcas como Nike y Fila, que cerró su planta de Coronel Suárez para concentrar la producción en su planta ubicada en Misiones y achicó su operación. Y de Viamo, que entró en concurso preventivo y avanzó en un fuerte proceso de ajuste, que implicó el cierre de locales y la reducción de sus equipos.

Para la industria, la estrategia de supervivencia pasa por agregar valor, innovar en diseño y apostar a la calidad, pero también por corregir factores estructurales que hoy condicionan la competitividad. “Quien no pueda defender su propia marca, aunque no sea conocida pero sí tenga trayectoria y calidad, queda fuera del mercado”, advirtieron.

Entre los principales factores que golpean a la industria aparece la caída del consumo, que generó un sobrestock de mercadería tanto en la industria como en el comercio. A esto se le suma el aumento de importaciones -el año pasado, el sector registró un incremento del 60% en las importaciones formales-, la creciente presión de plataformas digitales como Shein, Temu y Amazon, y los costos logísticos, energéticos e impositivos que elevan el costo argentino.

El mapa se complementa con el crecimiento del contrabando: desde la industria, estiman que el ingreso de mercadería ilegal -principalmente calzado deportivo con falsificación de marcas- superó los seis millones de pares el año pasado, que circularon en contenedores por todo el país.