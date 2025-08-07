LA NACION

Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025

Los miembros de esta fuerza de seguridad tienen un incremento salarial este mes; cuáles son las cifras exactas según la jerarquía

Los integrantes de la Gendarmería Nacional que se desempeñan en todo el país reciben en agosto un incremento salarial, producto de la más reciente actualización que impacta en todas las jerarquías de esa fuerza de seguridad.

A través de la resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad dispuso la nueva escala salarial para la Gendarmería Nacional, con valores actualizados que van de junio a noviembre. Esta medida también incluye a la Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

La medida determina el monto de los haberes de agosto para las distintas categorías de esta fuerza de seguridad. En el artículo 1 se remarca: “Fíjase, a partir del 1° de junio de 2025, del 1° julio de 2025, del 1° agosto de 2025, del 1° septiembre de 2025, del 1° octubre de 2025 y del 1° de noviembre de 2025 el haber mensual y los importes correspondientes al suplemento particular “por Funciones de Prevención Barrial” y de la compensación “por Recargo de Servicio” para el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional, conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el anexo I".

Cuánto gana un gendarme a partir de agosto de 2025

El personal de la Gendarmería Nacional Argentina recibe en agosto los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

  • Comandante General: $2.547.612,64
  • Comandante Mayor: $2.319.205,99
  • Comandante Principal: $2.082.014,48
  • Comandante: $1.713.049,87
  • Segundo Comandante: $1.405.579,38
  • Primer Alférez: $1.185.957,62
  • Alférez: $1.053.529,23
  • Subalférez: $957.753,85
  • Suboficial Mayor: $1.482.038,43
  • Suboficial Principal: $1.341.211,32
  • Sargento Ayudante: $1.219.283,04
  • Sargento Primero: $1.108.439,09
  • Sargento: $1.007.671,91
  • Cabo Primero: $916.065,40
  • Cabo: $832.786,66
  • Gendarme: $757.078,81
  • Gendarme II: $688.253,45
Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial en agosto 2025

En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:

  • Comandante General: $1.063.196,98
  • Comandante Mayor: $924.521,04
  • Comandante Principal: $793.580,11
  • Comandante: $684.122,76
  • Segundo Comandante: $584.717,24
  • Primer Alférez: $508.449,19
  • Alférez: $466.467,94
  • Subalférez: $431.912,26
  • Suboficial Mayor: $626.255,44
  • Suboficial Principal: $585.285,45
  • Sargento Ayudante: $546.997,54
  • Sargento Primero: $506.479,08
  • Sargento: $456.289,29
  • Cabo Primero: $396.771,45
  • Cabo: $370.814,95
  • Gendarme: $346.556,29
  • Gendarme II: $332.060,29

Requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina

  • Ser argentino, nativo o por opción.
  • Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.
  • Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación (los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de ambos padres o tutores indefectiblemente, con documentación que lo acredite).
  • Poseer una estatura: femenino: entre 1,60 y 1,85 cm y masculino: entre 1,66 y 1,95 cm.
