Congreso Nacional de Ciencias Económicas: un espacio clave en tiempos de incertidumbre

El Congreso Nacional de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se realizará el 4 y 5 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad

José Simonella
El Congreso Nacional de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se realizará en el Centro de Convenciones de la Ciudad
Esta semana se celebra en Buenos Aires el 25° Congreso Nacional de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, los días 4 y 5 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad, organizado por la FACPCE. Bajo el lema “Del presente al futuro: herramientas y visiones para el profesional”, el encuentro reunirá a especialistas y profesionales de todo el país para debatir sobre los desafíos de corto, mediano y de largo plazo que enfrenta la Argentina.

La agenda será amplia y de gran actualidad: reforma fiscal, futuro del trabajo, digitalización, inteligencia artificial, mercado de capitales, estrategias fiscales y de desarrollo de los gobiernos subnacionales y nuevas competencias profesionales para responder a una economía en permanente transformación. La convocatoria cobra especial relevancia dado el rol preponderante de los profesionales en Ciencias Económicas en cada etapa de un proyecto sea público o privado: planificación, gestión, control, análisis de coyuntura, proyección de escenarios y búsqueda de financiamiento, entre otros.

El marco no podría ser más desafiante. La política y la economía confluyen en un clima de alta tensión que condiciona cada decisión. En las últimas semanas, el riesgo país aumentó con fuerza, la desconfianza de bancos e inversores complicó las licitaciones del Tesoro y el Banco Central volvió a endurecer su política monetaria con suba de encajes. El Ministerio de Economía, además, no descarta mayores tasas de interés para evitar que la liquidez presione sobre el dólar y la inflación. Medidas que, en lugar de aportar certidumbre, alimentaron la volatilidad.

Tras un severo ajuste fiscal y monetario, la inflación se mantiene en niveles mucho más bajos que en 2024, pero el costo de esa estabilidad comienza a notarse con más intensidad: consumo retraído, caída del crédito, morosidad en alza, retroceso industrial y salarios debilitados. La eliminación de las LEFI en julio acentuó la volatilidad de las tasas y dejó en evidencia la fragilidad de la recuperación.

El gran reto oficial es lograr que la disciplina fiscal y monetaria —necesaria para frenar los precios— no termine asfixiando la economía real. Sin crédito, sin competitividad, con ingresos en retroceso y con pocas inversiones, la expansión sostenida luce todavía lejana.

En este sentido, las reformas estructurales se vuelven inevitables. Un sistema tributario que logre disminuir la presión fiscal y un marco laboral moderno son condiciones básicas para generar competitividad duradera. A la vez, se requieren inversiones en infraestructura, mejoras logísticas y acceso a financiamiento que habiliten a la industria local a competir globalmente y a atraer capitales que generen empleo y valor agregado.

El futuro inmediato, en especial después de las elecciones, pondrá a prueba tanto a la política económica como a la dirigencia en general en su capacidad de generar consensos. Empresarios y asesores también deberán dar respuestas creativas a problemas que no admiten postergación.

Por eso el Congreso, en este 25° aniversario, aparece como un espacio indispensable para repensar estrategias y anticipar escenarios. La coyuntura económica ofrece enormes dificultades, pero también una oportunidad única para que los profesionales compartan miradas, diseñen herramientas y colaboren en la construcción de un país más estable y competitivo.

El autor es presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)

