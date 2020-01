Consejos para armar un currículum exitoso

Los consejos útiles a la hora de armar el CV

El CV es la primera carta de presentación a la hora de buscar un empleo; lanacion.com reunió claves para mejorar su presentación y su eficacia; qué no hay que hacer

El curriculum vitae o CV es, en muchos casos, la primera puerta de entrada en la búsqueda de un nuevo empleo. Por esa razón, es fundamental que su elaboración se realice de manera cuidadosa, equilibrada y acorde al tipo de trabajo para el cual se va a presentar, ya que debe servir para generar interés en quien selecciona personal, a fin de concretar una entrevista.

Confeccionar un buen CV no es una tarea que implique mucho esfuerzo, si se siguen determinadas pautas. En este resumen se presentan algunos consejos para optimizar el armado de este documento, recogidos del Programa de Entrenamiento para el Trabajo de la provincia de Tucumán, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires y el sitio especializado Carreralaboral.com.

La información debe estar organizada, ser ágil y precisa. No debe superar las dos páginas.

Debe ser atractivo, claro, gramaticalmente correcto y de fácil lectura. Evitar los errores de ortografía, más comunes en los curriculums de lo que se piensa.

En caso que sea enviado en forma digital es importante que el formato pueda ser leído desde cualquier PC y que esté diagramado correctamente para su impresión.

Es aconsejable insertar dos líneas en las que se definan brevemente los objetivos de carrera (el puesto al que se quiere acceder y el sector).

Es fundamental no repetir información. Si se da vueltas sobre lo mismo y se repite información se extiende el CV en palabras, pero no en datos necesarios ni interesantes.

Al hablar de la experiencia, lo ideal es focalizarse en los empleos o experiencias más recientes. Si se van a nombrar empleos muy antiguos, debe ser información relevante para lo que la empresa en la que uno se postula esté buscando.

Eliminar el estado civil de la información, ya que no es relevante.

Es preferible, mientras sea posible, utilizar términos o conceptos propios del empleo para el cual se hace la postulación.

La falta de experiencia en perfiles JUNIOR no debe ser motivo para no armar un currículum. Aún cuando la experiencia sea poca, hay búsquedas que están orientadas a chicos que por primera vez tienen un trabajo y en ese caso hay que destacar, el deseo de aprender, el objetivo de sumar experiencias a la carrera y a la capacitación laboral.

Una foto en la primera hoja, junto a los datos personales, es indispensable, para que en el caso de una entrevista futura el empleador pueda recordar a su entrevistado con facilidad.

En el caso de poseer conocimientos en idiomas, debe colocarse el nivel de lectura, escritura, habla y comprensión.

Qué cosas no debe tener un CV

Un buen currículum vitae:

No debe tener un formato inadecuado. Debe tenerse presente que un CV es un documento profesional y debe transmitir una imagen a través de esas pocas páginas. No debe usarse un papel incorrecto (brillante, colorido, texturado) o un formato poco práctico (troquelado, con cintas, desplegable). Un responsable de recursos humanos seguramente decida no perder un minuto en él o desviará la atención de lo realmente importante. La simpleza es siempre muy valorada.

No debe incluir datos falsos. Es muy común sentirse tentado a exagerar algunos conocimientos o experiencias laborales Tarde o temprano, cada destreza mencionada en el CV será puesta a prueba.

No debe ser extenso. No tendría que superar una página A4 o, a lo sumo, dos páginas, pero no más. Incluso los profesionales más capacitados, con mucha experiencia laboral y hasta dictado de decenas de seminarios pueden lograr que sus curriculums ocupen menos de dos páginas, sin perder información relevante.

No debe tener frases en voz pasiva. En lugar de decir: ".el área de marketing fue gerenciada por mí." debe decirse, "yo gerencié el área de marketing.". Las frases rebuscadas generan desconfianza y acartonamiento.