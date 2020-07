Viajes. Las claves de la reactivación, según expertos

Hay pronósticos de recuperación turística que van del 2022 al 2025 y los expertos consideran que la velocidad dependerá de la coordinación de políticas a nivel global Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sánchez

"La industria del turismo es muy resiliente y vamos a volver al punto en el que estábamos antes, pero lo que necesitamos es estar coordinados", sostuvo hoy Maribel Rodríguez Gamero, Vicepresidenta Senior de Membresía y Comercial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), una de las disertantes de una conferencia organizada por el Foro Económico Mundial para discutir los principales desafíos en materia de viajes y el turismo en la región latinoamericana, sectores sumidos en una profunda crisis por la pandemia de Covid-19.

De la conferencia virtual participó también Martín Eurnekian, presidente de Aeropuertos Argentina 2000 y CEO de Corporación América Airports (CAAP), para quien lo que le agrega complejidad al escenario de crisis es "el hecho de que los líderes globales reaccionaron de una manera muy distinta". "No vemos una coordinación en el liderazgo en el proceso de devolverle la confianza al pasajero. Incluso en nuestros propios aeropuertos tenemos muchas políticas distintas dependiendo de las medidas tomadas por los gobernadores", señaló.

Por otro lado, Eurnekian sostuvo que los estados latinoamericanos no tienen la misma capacidad que Estados Unidos o los países europeos para dar respaldo a los sectores más golpeados de la economía y ayudarlos en el tránsito hacia la nueva normalidad que, por otra parte, puede ser un proceso largo. Según señaló el empresario, hay pronósticos de recuperación turística que van del 2022 al 2025.

Lorna Atiles, head of Cross Border para Latinoamérica y el Caribe de Visa Inc consideró que "los consumidores cambiaron drásticamente durante la pandemia y adoptaron el pago digital", por lo que consideró que hay que aprovechar la oportunidad para mejorar las experiencias de compra en el sector que no impliquen contacto entre personas. Por otro lado, desestimó la posibilidad de que el turismo quede acotado a pocos o se convierta en una actividad de lujo luego de la pandemia. "El consumidor extraña y está deseando volver a viajar, aunque en un primer momento sea en auto y no muy lejos de su hogar. Creo que si se les pone el precio adecuado, los consumidores van a seguir viajando", apuntó.

En el mismo sentido Rodríguez Gamero consideró que se reactivará "primero el mercado doméstico, después regional y después internacional" y señaló que hay que mirar a Europa para aprender sobre el proceso de reactivación. "Al principio no fue muy coordinado entre los países, pero ahora sí empiezan a estar en sintonía y las reservas vuelven a subir".

Maksim Soshkin, analista del Foro Económico Mundial en materia de movilidad, sostuvo que la región de Latinoamérica y el Caribe tiene la virtud de poseer muchos recursos naturales, que van a ser un atractivo clave en el escenario de la pospandemia. "Invertir en la infraestructura de esas áreas va a ser beneficioso porque la gente va a preferir lugares no masivos y que tienen un fuerte rol de las comunidades locales", apuntó.

Según el Foro Económico Mundial, la crisis generada por la pandemia alteró los factores que hacen que el sector de los viajes y el turismo de un país sea competitivo Crédito: Shutterstock

La conferencia virtual coincidió con un reporte difundido hoy por el Foro Económico Mundial en el que se señala que la crisis generada por la pandemia alteró los factores que hacen que el sector de los viajes y el turismo de un país sea competitivo, colocando a la capacidad sanitaria y las ofertas de viajes digitales en un lugar cada vez más relevante. En este marco, el organismo multilateral señaló que el parate actual puede ser considerado como una oportunidad para las economías de la región para mejorar su turismo abordando las debilidades preexistentes en materia de infraestructura e innovación tecnológica, entre otros puntos.

"Teniendo en cuenta que a nivel mundial el turismo representa casi el 10% de los empleos, es importante que los países adopten medidas rigurosas para garantizar que su turismo sea competitivo y esté listo para recuperarse a la par con la reversión de las medidas contra la Covid-19 y la reanudación de las actividades por parte de los países", señaló Christoph Wolff, director de Movilidad del Foro Económico Mundial.