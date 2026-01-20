Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 20 de enero
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1410,00Venta$1460,00
Dólar blue
Compra$1485,00Venta$1505,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,0
Dólar CCL
Venta$1519,02
Dólar MEP
Venta$1465,74
Dólar mayorista
Venta$1434,00
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
De cuánto fue la inflación de diciembre 2025
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de diciembre 2025 fue del 2,8%, por lo que el año pasado la inflación fue de 31,5%, el registro más bajo en ocho años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
A cuánto cotizó el dólar oficial ayer
Ayer, el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y $1460 para la venta, en el Banco Nación.
