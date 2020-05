El freno casi total de la actividad que estableció el Gobierno para contener la expansión del coronavirus impactó de lleno en los ingresos del fisco, que aumentaron solo 11,6% en abril, en relación al mismo mes del año pasado Fuente: Archivo

El freno casi total de la actividad que estableció el Gobierno para contener la expansión del coronavirus impactó de lleno en los ingresos del fisco, que aumentaron solo 11,6% en abril, en relación con el mismo mes del año pasado. Con una inflación en torno del 45%, esto significa una caída real de los ingresos de aproximadamente 25%, de acuerdo con estimaciones privadas. En total, el mes pasado se recaudaron $398.659 millones, informó la AFIP.

El desplome de la recaudación es el primer parámetro oficial que muestra el derrumbe de la actividad, y se produce en el momento que más se necesita una expansión del gasto del Estado para contener los efectos de la caída de las ventas. La situación podría agravarse aún más este mes, cuando, ante la imposibilidad de hacer frente a los costos, cada vez más empresas y ciudadanos dejen de pagar los impuestos.

Esta situación es extensiva también a todas las provincias y municipios. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno porteño estimaba una caída real de los ingresos del 35%, mientras que en la provincia de Buenos Aires, se proyectaba un desplome del 40%.

"La recaudación tributaria se vio afectada por la caída en el nivel de actividad asociada al aislamiento social, preventivo y obligatorio. El efecto que tuvieron las medidas implementadas desde mediados de marzo para evitar la propagación del coronavirus y minimizar el riesgo de contagio entre la población se sumó a las limitaciones que imponía sobre la recaudación el retroceso de la economía arrastrado desde el año pasado", dijeron en la agencia que preside Mercedes Marcó del Pont.

El tributo más afectado por el contexto actual fue justamente el IVA, que está vinculado al nivel de actividad. El mes pasado, se recaudaron $126.884 millones por este impuesto, lo que significa una alza nominal de 8,3% en relación con los ingresos de $117.200 millones que hubo en abril de 2019. El dato era esperado, sobre todo luego de que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisara que casi el 95% de los comercios pymes relevados tuvieron un descenso en sus ventas en abril y no alcanzaron a cubrir sus costos operativos.

Por el impuesto a la Seguridad Social, relacionado con los empleos y salarios, se recaudaron $100.420 millones, lo que implica un aumento de tan solo 10%. Ganancias, por su parte, tuvo una leve variación del 1%, y se recaudaron $73.483 millones.

"La recaudación de abril refleja, en los hechos, lo que se grava en marzo, sobre todo en IVA y en cargas sociales. Por lo tanto, como la cuarentena solo se estableció en los últimos 10 días de marzo, el dato de mayo será mucho peor, cuando se refleje el impacto directo de la cuarentena en abril", analiza el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

"Los ingresos por derechos de exportación es llamativo, porque no hay un freno de la actividad. Claramente hay un tema de que los productores no están vendiendo y entonces la cosecha gruesa no se ve reflejada en los ingresos por retenciones. Más allá de que los precios internacionales cayeron, la cosecha es buena. Puede influir un poco el parate del movimiento de camiones y de los puestos, pero en realidad eso está habilitado, por eso es raro", agregó.

En concreto, los ingresos por retenciones aumentaron 18,3% y se recaudaron $28.172 millones. Por derechos a la importación, en tanto, hubo un alza de 39,4% e ingresaron $12.049 millones.

Por el impuesto a los créditos y débitos -el que grava los cheques- se recaudaron $29.436 millones, lo que implica un alza de 24,3%. En tanto, por el impuesto PAIS (el tributo del 30% a la compra de dólares), ingresaron a las arcas del fisco $4564 millones.

Otros efectos del contexto actual se reflejan en la caída nominal en los ingresos del impuesto a los combustibles. Al desplomarse las ventas de naftas y gasoil, la recaudación por este tributo cayó 12,3% y se recaudaron $11.844 millones.

A lo largo del primer cuatrimestre de 2020 los ingresos tributarios ascendieron hasta $1,8 billones, un incremento del 33,4%.

"El dato era esperable, y tiene que ver claramente con el salto que se vió en el déficit fiscal de marzo, y que será mucho peor en el de abril y en el de mayo. Por eso se incrementó la asistencia del Banco Central al Tesoro en términos de emisión, tanto por utilidades como por adelantos transitorios", indicó Caamaño.