Flavia Royón repudió la filtración de la lista de políticos y famosos que reciben subsidios del Estado

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, habló por primera vez este jueves acerca de la difusión de la lista de políticos, empresarios y artistas que reciben subsidios del Estado en sus cuentas de luz. “Repudio la filtración de datos personales”, enfatizó en la previa de la conferencia anual del Americas Society/Council of Americas y negó que dicha información haya salido de la cartera que lidera. También les respondió a quienes aseguran que el incremento de tarifas hará subir la inflación y reveló el pedido que el ministro de Economía, Sergio Massa, les hizo a sus colaboradores en ese sentido.

Consultada por periodistas sobre la divulgación del listado de personalidades públicas asistidas por el Estado -en el diario Página 12 y el canal C5N-, Royón dijo tajante: “Esa información no ha salido de la secretaría y yo en lo personal repudio la filtración de datos personales, no estoy de acuerdo”. Y ante una repregunta con relación al origen de los datos publicados, insistió: “Esa información no se ha filtrado de la secretaría”.

La funcionaria hizo las declaraciones en medio de los duros cuestionamientos expresados por referentes de la oposición, quienes acusaron al Gobierno de estar detrás de la revelación de la lista y calificaron el hecho como una una maniobra “fascista”.

El mismo gobierno que difunde información personal de ciudadanos argentinos se niega a entregar la información pública sobre los gastos de la primera dama #DobleVaraKirchnerista — Silvia Lospennato (@slospennato) August 17, 2022

Por otra parte, la secretaria de Energía hizo varios señalamientos esta mañana con relación a la implementación del nuevo esquema de segmentación de subsidios de luz, gas y agua, al que enmarcó dentro del programa diseñado por el flamante ministro de Economía para alcanzar el “orden fiscal”. “[Apunta] a un sistema de tarifas más justas, de orden fiscal inteligente donde estamos trabajando desde el Estado para tener los datos [de quienes necesitan la asistencia]”, indicó y tras ello remarcó: “Esta es la primera vez que se hace en el país. Entonces, tiene una complejidad para que la gente lo entienda. Pero hemos hablado de ejemplos concretos sobre los aumentos que podría esperar la gente, que entendemos que son asequibles en esta primera etapa”.

En ese contexto, a Royón le preguntaron por los recientes dichos del presidente de la Cámara de Comercio, quien advirtió que el incremento de tarifas va a disparar la inflación. A ese respecto, manifestó: “Repito que esto es una medida dentro del programa de Massa para llevar orden fiscal. Una de sus grandes máximas es combatir la inflación y para eso hace falta orden fiscal. La reducción de los subsidios es parte de ese programa”.

Sobre el final de las consultas, volvió a plantear que los “aumentos” son “asequibles” y recordó: “Se va a retirar el 20% del subsidio en esta primera etapa y es parte del orden fiscal que nos ha pedido el ministro Massa”. En esa línea, detalló que la solicitud del funcionario apunta a “reducir el déficit” y que “parte de esto hoy son los subsidios a la energía”.