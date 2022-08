Council of the Americas: Sergio Massa contó que un dirigente opositor lo llamó para felicitarlo, pero después le pidió que no lo nombrara

El ministro de Economía, Sergio Massa, fue el encargado del cierre de la undécima conferencia anual Council of the Americas que se celebra en el hotel Alvear. Junto al funcionario, estaban en el estrado Susan Segal, presidente y CEO del organismo y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman. Allí pidió a la oposición sentarse a dialogar y contó que un dirigente opositor “duro” lo felicitó en privado, pero luego le pidió que no hiciera público el llamado porque lo perjudicaría en la interna.

En ese escenario, el extitular de la Cámara de Diputados, dijo que la Argentina no es un país rico, sino con riqueza. “Argentina es un país rico en reservas. Convertir esa riqueza en crecimiento y desarrollo depende del trabajo que hagan el sector público y el privado”, señaló.

“No es una decisión de un hombre o de un mago o de un supercargo. La decisión de la unificación de los ministerios se hizo porque hay una decisión del Gobierno de unificar las áreas que deben trabajar juntas para tomar decisiones”, dijo Massa y recordó los memes que hablan de un “superministro”.

La conferencia anual del Americas Society/Council of Americas, organizada junto con la Cámara de Comercio y Servicios Argentina, se realiza en el hotel situado en la zona de Recoleta. Participan ejecutivos de firmas estadounidenses, diplomáticos, gobernadores y funcionarios nacionales para disertar sobre las perspectivas económicas y políticas del país.

Massa también adelantó que el número de desempleo, que se informará en cinco semanas, podría ubicarse en 6,7%, . El adelanto del anuncio, previsto oficialmente para el 21 de septiembre, se da un día después de que miles de personas salieran a las calles a reclamar suba de salarios y más subsidios al desempleo y la pobreza para combatir la alta inflación que afecta el poder adquisitivo de los argentinos. En el primer trimestre del año el desempleo fue de 7% y en el segundo trimestre del 2021 había sido de 9,6%.

“Los dos grandes motores para destruir la pobreza son el trabajo y la educación en nuestro país y en el mundo. Tenemos que garantizar la paz social y la estabilidad macroeconómica. Una no puede existir sin la otra. Es clave que entendamos que el trabajo de construcción de estabilidad macroeconómica y paz social, un trabajo en conjunto”, dijo el Ministro.

Luego, el tigrense habló de los cuatro pilares de su gestión que espera que llegue hasta el 9 de diciembre de 2023: orden fiscal, recorte del crédito para las jurisdicciones, congelamiento de la planta de estatales y aumento de tarifas. “Mejor que emitir para financiar el gasto público, es que el Estado funcione de manera ordenada y cumpla con sus metas presupuestarias”, dijo Massa al hablar de uno de los pilares.

El ministro de Economía, también agradeció “a los 4 millones de argentinos que renunciaron a los subsidios” porque “mostraron la voluntad de acompañar el esfuerzo del Estado en llevar adelante un ahorro de recursos que redunda, si cuidamos la luz, el gas, el agua, en ahorro para el Estado y también en ahorro para el ciudadano”.

Sin hablar de cepo, el ministro se refirió a la baja de las reservas del país y explicó: “Cuando hablamos de reservas de divisas, me gustaría dejar en claro que en materia de importaciones tenemos sectores de la economía que necesitan previsibilidad para seguir produciendo”.

“ Entiendo como en el día de ayer y hoy las cereales comenzaron a comercializar, estamos armando un trabajo técnico con la Mesa de Enlace para acelerar el proceso de liquidación de divisas para aprovechar al máximo ”, dijo Massa sobre los primeros acuerdos con el campo.

El ministro también adelantó que se firmará mañana un decreto para que beneficiarios de planes sociales puedan ser contratados por empresas y que el Estado seguirá pagando ese porcentaje del sueldo y que la empresa deberá solo cubrir la diferencia hasta el sueldo de convenio.

“No tenemos que tener, ni miedo, ni vergüenza, para sentarnos en una mesa para buscar acuerdo. Incluso con los que están en partidos opuestos. Dialogar con el otro no implica conceder”, dijo Massa al final de su discurso, al recordar que recibió el llamado de un líder opositor del sector “duro”, pero que le pidió que no lo revelara en público.