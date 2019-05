Crece la polémica por los impuestos de Facebook

Mark Zuckerberg, el líder de Facebook Crédito: Getty Images

La pelea por los impuestos de Facebook suma un nuevo capítulo en la Argentina. En medio de las dudas que despierta la disputa entre la red social liderado por Mark Zuckerberg y los anunciantes que aseguran que no saben si deben continuar reteniendo el 31,5% de los pagos en concepto de anticipo del tributo o empezar a girarle el 100% de los fondos a Facebook , las agencias más chicas denunciaron un caso de discriminación.

"Para nosotros lo importante es saber qué hacer y que la AFIP nos diga cómo proceder, independientemente de lo que Facebook proponga. El artículo 13 de la ley de Ganancias es claro y explica que en general hay que retener el dinero antes de girar divisas al exterior cuando se trata de publicidad, pero si el organismo cree que se puede obviar en este caso no tendríamos problema en hacerlo", explicaron en Interact, la entidad que reúne a las agencias interactivas. "También es llamativo que pareciera que la amenaza de corte es solo a las agencias más chicas. Quizás si lo hacen con las más grandes puede transformarse en un escándalo de otras proporciones", agregaron.

Detrás de esta disputa, hay millones en juego. De acuerdo a los cálculos que hacen en la industria, tomando en cuenta factores como la cantidad de usuarios activos (MAU) e ingreso por usuario activo (ARPU) de Facebook en la Argentina, los ingresos que le retienen (o le retenían) las agencias locales y que ahora están sujetos a discusión rondan los US$50 millones anuales.

Para Facebook la discusión sobre si les corresponde pagar el impuesto a las ganancias en la Argentina es un tema totalmente zanjado. "Facebook paga todos los impuestos requeridos por la ley en los países donde opera y estamos en diálogo constante con las autoridades locales de esa área. El año pasado, la AFIP emitió una resolución vinculante que especifica el tratamiento tributario para las retenciones de los servicios de publicidad de Facebook en la Argentina y lo estamos cumpliendo", explicaron en Facebook Argentina.

El argumento de la red social es que, si bien sus clientes son argentinos, todo el servicio de publicidad digital que brinda lo realiza desde el exterior, más puntualmente desde Irlanda, a través de la sociedad Facebook Ireland Limited. Esta última se encuentra organizada bajo las leyes irlandesas, es una subsidiaria de Facebook Inc (de Estados Unidos) y no contaría con ninguna presencia operacional permanente en la Argentina, ni tampoco con servidores o empleados locales. Partiendo de esta premisa, la AFIP consideró que, en el arco de la ley de impuesto a las ganancias, las operaciones de Facebook Ireland en el país generan una renta de "fuente extranjera" y, por lo tanto, no está alcanzada por el gravamen local.

Sin embargo, en las agencias de publicidad no ven tan claro el tema y destacan que no cuentan con una resolución vinculante por parte de la AFIP. "Lo único que queremos es que haya una comunicación clara para el día de mañana no tener que enfrentar una demanda por haber incumplido con lo que establece la ley. Además, no es solamente un problema de la agencias de publicidad, para la AFIP el anunciante es solidario también por lo que el problema es más complejo aún", explican en el sector.