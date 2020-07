Crisis. El lugar de la Argentina, los países más golpeados y cómo se recuperarán

En los primeros cinco meses de 2020, la actividad económica acumula una caída del 13,2%, según estimaciones del Indec; el país está entre los tres más afectados de Sudamérica; el impacto de la negociación por la deuda y el rojo en las cuentas públicas Fuente: Archivo

El impacto del coronavirus en los distintos países del mundo fue dispar, al igual que la reacción de los gobiernos y sus medidas para intentar mitigar los efectos sobre la salud y la economía. En ese contexto, América latina es una de las regiones más afectadas en términos sanitarios, si se mira la evolución diaria de contagios, con resultados diversos en términos de actividad económica.

La foto muestra que la Argentina tuvo su piso en abril y mostró una ligera mejora en mayo, favorecida por la flexibilización de las medidas de aislamiento, aunque los números reflejan la gravedad de la crisis. Con un 13% de caída acumulada en lo que va del año, la foto ubica al país entre los más afectados por la crisis derivada de la pandemia, junto a Perú y Chile.

En el otro extremo, Uruguay y Paraguay aparecen como los mejor posicionados hacia 2021, en una película que depende de la evolución de los contagios, la respuesta del sistema de salud y el margen de acción con el que cuentan los gobiernos, en gran medida condicionados por su trayectoria anterior a la pandemia.

Alberto Fernández participó de foma virtual de la última cumbre del Mercosur Crédito: Presidencia

Perú es el país más castigado en términos económicos, con una caída del 17,9% acumulada en los primeros cinco meses de 2020 según los datos del Inei, el ente estadístico local. Aun con una estricta cuarentena aplicada de forma temprana, que incluyó toque de queda y limitaciones a la circulación en horarios vespertinos, tiene el mayor índice de mortalidad de la región, con 21,85 fallecidos por millón de habitantes por Covid-19.

En mayo, Perú tuvo la mayor caída económica de la región, con un desplome del 32,7% interanual, aunque registró una mejora con respecto a mayo al registrar una suba del 8,5% en la medición desestacionalizada. En este escenario, los analistas privados compilados por LatinFocus proyectan que la sexta economía de América latina caerá un 10,5% este año.

Chile, por su parte, es el segundo país entre los de mayor contracción en su nivel de actividad en lo que va de 2020. Según su Banco Central, la baja acumulada en los primeros cinco meses del año es del 14,4%.

Sebastián Piñera, presidente de Chile Crédito: DPA

El país gobernado por Sebastián Piñera, sede de manifestaciones sociales en 2019, combinó una estrategia inicial menos agresiva con un confinamiento más estricto luego de una aceleración en la cantidad de casos. Eso impactó negativamente en su economía: en mayo, registró una caída del 3,4% con respecto a abril -junto a México, único país de la región con variación intermensual negativa en el período- y una baja del 15,3% en la variación interanual.

"Los países que empezaron con cuarentenas más laxas y tuvieron que reforzar las medidas cuando la situación sanitaria empeoró, o los que se apuraron a relajarlo y debieron retroceder, son los que siguen cayendo en mayo", dice Juan Ignacio Paolicchi, economista de Eco Go. Eso también impactó en las proyecciones de Latinfocus, que empeoraron de -4,4% a -6%.

En la Argentina, la cuarentena iniciada el 20 de marzo tuvo su mayor impacto económico en abril, con un desplome interanual del 26% en el nivel de actividad según el EMAE que elabora el Indec. En mayo, producto de una flexibilización de la cuarentena y la autorización para más sectores, hubo un repunte del 10% con respecto al mes anterior, pero la caída frente a 2019 se mantiene en el 20,6%.

Así, en los primeros cinco meses de 2020 la economía acumula una baja del 13,2% y proyecta, según estimaciones de Latinfocus, un desplome del 11% en todo el año, para rebotar un 5% en 2021.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dio positivo de Covid-19; el país acumula una caída del 6% entre enero y mayo de 2020 Fuente: AFP

Entre otros factores, la evolución de la Argentina dependerá de lo que pase en Brasil, uno de los países que evitó la cuarentena estricta y tuvo uno de los mayores impactos en términos sanitarios: supera los 2,4 millones de casos confirmados y su mortalidad es de 5,1 fallecidos cada 100.000 habitantes, la segunda entre las más altas de la región.

En ese escenario, la actividad en mayo cayó un 14,4% interanual, con una leve mejora del 1,31% en la medición intermensual con respecto a abril. En el acumulado del año, sin embargo, la economía brasileña registra una baja del 6%.

El futuro estará atado a la evolución local de la pandemia. Las estimaciones de Latinfocus le asignan una caída del 6,7% en 2020 (empeoró 0,4 puntos porcentuales) y un rebote del 3,1% el año próximo.

Según la propuesta de modificación del Presupuesto enviada por el Gobierno al Congreso, el déficit primario este año superará los $2,2 billones, más de un 8% del PBI

Para la Argentina, este último punto es crucial, porque el mayor país de la región es destino del 35% de las manufacturas de origen industrial que se exportan, concentradas especialmente en el complejo automotor. "Cuando se miran las exportaciones con destino a Brasil, están cayendo al 28%, bien por encima del promedio", apunta Lucía Pezarini, economista de la consultora Ecolatina.

"Brasil impacta no solo en términos de dólar sino también en términos de actividad industrial local, y por eso es clave para la recuperación económica. En lo que va de 2020, se exportó la mitad del total del año pasado. En parte hubo una baja porque cayó la producción al no haber actividad en rubros no esenciales, pero también porque en muchos casos son bienes durables que se resintió mucho", dice la analista, y agrega que el complejo automotor representa el 60% de las exportaciones locales a ese país.

"Obviamente se necesita un tipo de cambio real competitivo que incentive la exportación, pero es importante la recuperación de la actividad. Es necesario que Brasil crezca para que demande más bienes producidos domésticamente", agrega Paolicchi.

Colombia, por su parte, acumula en los primeros cinco meses del año una baja del 7% en su nivel de actividad, según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas local. Tras el piso en abril, la economía rebotó 5,1% mensual en mayo, aunque se ubicó un 16,7% por debajo de la medición de igual mes de 2019.

Los países que lograron contener la pandemia en la región son, a su vez, los mejor posicionados en términos económicos. En este segmento se destacan Uruguay (0,04 muertos por 100.000 habitantes; 34 fallecidos en total) y Paraguay (0,2 muertes por 100.000; 41 fallecidos hasta aquí).

Luis Lacalle Pou es presidente de Uruguay desde marzo de este año Crédito: AFP

En Uruguay no hay datos mensuales oficiales, pero en el primer trimestre de 2019 el Banco Central informó una caída del 1,7% del PBI. Para todo el año, las proyecciones de Latinfocus estiman una contracción del 3,8% y un rebote de esa misma magnitud en 2021.

En el caso de Paraguay, la caída acumulada entre enero y mayo es del 1,9%, según datos del Banco Central. En mayo, último dato disponible, la actividad se contrajo un 7,4% con respecto a igual mes de 2019, pero rebotó un 9,6% frente a abril.

Según las estimaciones de economistas recopilados en Latinfocus, es el país mejor posicionado en el mediano plazo. Con una caída del 2% estimada para 2020, proyecta un crecimiento del 4,7% en 2021.

Aquí hay otra diferencia. Uruguay y Paraguay están posicionados para recuperar el año próximo su nivel de actividad pre-coronavirus. En cambio, la Argentina, que encamina tres años consecutivos de recesión y un estancamiento desde 2011, caerá a un PBI similar al de 2006. En el escenario más optimista, según las proyecciones de Latinfocus, recién podría recuperar su nivel de 2019 en 2023.

Mario Abdo Benítez asumió como presidente de Paraguay en agosto de 2018 Fuente: Reuters

"Puede ser engañoso quedarse con los datos de estos meses, porque la Argentina no es el país que más cayó. A Perú y Colombia les fue peor, pero ahora venimos de cinco recesiones en 10 años y esta crisis del coronavirus se montó sobre la crisis macroeconómica que ya tenías", apunta Pezzarini, en referencia a la recesión que se profundizó desde abril de 2018.

Ese contexto limita las posibilidades de reactivación, la sustentabilidad del rebote y las posibilidades de acción por parte del sector público, que este año proyecta cerrar con un déficit primario superior al 8% del PBI, financiado fundamentalmente con emisión monetaria.

"Los países que tienen más espacio fiscal, como Chile o Colombia, quizás tengan mayor margen de acción. En la Argentina, con los mercados de capitales cerrados y la presión tributaria ya alta te quedaste sin mecanismos de financiación más allá del Banco Central. Por eso la recuperación será más tortuosa y solucionar el tema de la deuda es un paso más para que ese proceso sea un poco menos cuesta arriba", concluye Paolicchi.