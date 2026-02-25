Trabajadores toman una fábrica de Tierra del Fuego y se agudiza el conflicto industrial en la provincia

Trabajadores tomaron una fábrica de aires acondicionados en Río Grande, Tierra del Fuego, por demoras en el pago de salarios y el temor a inminentes despidos. Es un nuevo síntoma de la crisis industrial que atraviesa la provincia tras la retracción del consumo y la apertura de las importaciones. En el gobierno provincial apuntan contra Javier Milei por los embates a la economía local y los problemas de empleo en el distrito.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que Aires del Sur tiene paralizada la planta desde diciembre y que sus 140 trabajadores no cobran desde entonces. “En estos momentos, con casi dos meses sin percibir el salario, están peligrando los alquileres de la gente, la alimentación de los hijos”, aseguró en declaraciones radiales Esteban Lewin, delegado gremial en la empresa afectada.

El sindicalista agregó: “Durante el período vacacional estaban haciendo trabajos de refacciones. Primero pidieron una semana más para esas refacciones, después otras. Luego dejaron de pagar unos premios que correspondían, abonaron solo el 25% del sueldo y ya no hubo más diálogo. No se presentaron a las audiencias con el Ministerio de Trabajo”.

Protesta de la UOM en Tierra del Fuego

Ante la falta de respuesta, los empleados reclaman contra el cierre definitivo de la fábrica y la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo. Según pudo saber LA NACION, Roberto Ceretti, presidente de la empresa, ya presentó una nota solicitando que se declare la quiebra directa de Aires del Sur por el cese de pagos generalizado.

“Se denuncia el fracaso definitivo del plan de continuidad productiva controlada oportunamente presentado y la inviabilidad de la empresa”, dice el escrito al que pudo acceder este medio. “La actual administración asumió la conducción de la sociedad en el mes de noviembre de 2025, encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada, producto de un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines del 2023″.

En redes sociales, la filial de Río Grande de la UOM convocó a una nueva movilización afuera de la fábrica para este jueves a las 15.30.

De confirmarse, el cierre de la fábrica sumaría más presión a una provincia donde el empleo privado no deja de retroceder. “Estamos tratando que se solucione [el conflicto] porque serían más pérdidas de trabajo de las que llevamos, sobre todo en Río Grande donde es un desastre la situación”, dijo el gobernador Gustavo Melella a LA NACION.

A diferencia de lo que sucedía hace 15 años -según relataron vecinos de Ushuaia a LA NACION-, la industria local dejó de representar una salida laboral segura. En los últimos años, se extendió la modalidad de contratación temporal por pocos meses -lo que a nivel local se conoce como “contratos basura”-, lo que favoreció cierta precarización e inestabilidad laboral en el distrito.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró que está en contacto con los trabajadores de Aires del Sur y apuntó contra el gobierno nacional por la crisis industrial en la provincia Hernán Zenteno

La caída en la venta de celulares y dispositivos electrónicos -en buena medida por la escalada inflacionaria del último gobierno kirchnerista y la pérdida de poder adquisitivo que persiste hasta estos días- habría motivado recortes de personal en fábricas fueguinas. La electrónica es uno de los principales rubros de la provincia austral.

En este contexto, a mediados del año pasado, la UOM y representantes de las empresas electrónicas locales firmaron un acuerdo de estabilidad laboral para la preservación del empleo en la provincia. Las partes se habían comprometido a levantar medidas de fuerza a cambio de que se dejaran sin efecto despidos y ceses de contratos. Ese pacto caducó el 31 de diciembre, lo que agudizó la incertidumbre respecto del futuro del empleo en la provincia.

Newsan es una de las fábricas de electrónica de Tierra del Fuego y que, según la senadora peronista Cristina López, habría despedido a 150 trabajadores Daniel Basualdo

“La situación hoy de la industria tiene que ver con dos grandes aspectos. Una, principalmente, es la baja del consumo. En la Argentina, si vos decidís pagarte tus remedios, vivir, comer, si casi no llegas a cumplir con tus obligaciones, no te vas a estar comprando ni un celular, ni un televisor ni un aire acondicionado”, sostuvo Melella a este medio.

Y agregó: “En segundo lugar, están las últimas disposiciones del tema aranceles que favorecen la importación y golpean a nuestra industria también. Las medidas nacionales llevan a la muerte de la industria nacional”. Desde el 16 de enero, rige la quita de aranceles para la importación de celulares, lo que -estiman en la provincia- acentuará en los próximos meses la crisis en la producción local.

A la reciente apertura de las importaciones para celulares, se prevé que el año que viene se sume el vencimiento de las medidas antidumping impuestas en 2016 para equipos de aires acondicionados de origen chino, lo que podría afectar a otras empresas que como Aires del Sur se dedican a la producción de estos bienes. En julio de 2022 -a través de la resolución 543/2022- se habían prorrogado por cinco años estas normas proteccionistas.

A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%.



Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 14, 2026

Hay una antecedente poco alentador. En 2024 se levantaron las medidas antidumping que restringían la importación de microondas, lo que habría reducido a menos de la mitad la producción local.

Además de la industria tecnológica y de electrodomésticos, en el gobierno de Melella también advierten sobre el retroceso del sector textil. Según cifras de la administración fueguina, de 952 trabajadores de esta actividad en diciembre de 2023, el mes pasado solo quedaban empleados 284. Y estiman que, en el último año, se perdieron alrededor de 6200 puestos de trabajo entre industria, construcción, comercio y turismo.

En este escenario, y en medio de la toma de Aires del Sur, la senadora nacional de Fuerza Patria Cristina López volvió a cruzar al gobierno nacional por sus políticas económicas de libre mercado y advirtió sobre el efecto que podría tener la reforma laboral en el crecimiento del desempleo en su distrito.

“LOS VOY A DEJAR SIN PLATA, LOS VOY A FUNDIR A TODOS”.

Y Milei cumple ⚠️



📍 140 trabajadores de Aires del Sur ocupan la planta en defensa de sus puestos de trabajo.

📍 50 trabajadores de Telecomunicaciones Fueguinas fueron despedidos la semana pasada.



Y se suman:



🏭 Mirgor:… pic.twitter.com/R072JmH2nF — Cristina Lopez (@crislopeztdf) February 23, 2026

“‘Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos’. Y Milei cumple. 140 trabajadores de Aires del Sur ocupan la planta en defensa de sus puestos de trabajo. 50 trabajadores de Telecomunicaciones Fueguinas fueron despedidos la semana pasada”, escribió en sus redes sociales en un posteo en el que citaba despidos en otras industrias de Tierra del Fuego como Mirgor y Newsan. “Todo esto sin la reforma de la esclavitud laboral. Imaginen lo que va a pasar cuando la aprueben”, concluyó.

López fue la única senadora de su provincia que se opuso a la reforma impulsada por Casa Rosada. Los otros dos legisladores fueguinos, Agustín Coto y Belén Monte de Oca -ambos de La Libertad Avanza-, votaron a favor de la iniciativa. En la Cámara baja, en tanto, los oficialistas Santiago Pauli y Miguel Rodríguez apoyaron el proyecto, mientras que Jorge Araujo y Andrea Freites, del PJ, lo rechazaron.

En cambio, Agustín Tita, hombre cercano al gobernador Melella, no asistió a la sesión, pero, al igual que sus compañeros del PJ, se mostró en contra de la reforma. En su cuenta de X (exTwitter), compartió un escrito en el que los mandatarios de Tierra del Fuego, Buenos Aires (Axel Kicillof), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Elías Suárez), La Rioja (Ricardo Quintela) y La Pampa (Sergio Ziliotto) argumentaban su rechazo al proyecto libertario.

Las transformaciones en el mundo del trabajo requieren consensos amplios, previsibilidad y respeto por los derechos adquiridos.



Modernizar es promover inversión y empleo sin precarizar ni afectar la dignidad del trabajo. pic.twitter.com/kTSlnjpzi7 — Gustavo Melella (@gustavomelella) February 18, 2026

“Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”, decía el texto difundido.