Cristian Girard: “Había una obligación de aplicar la cuota adicional”

“Había una obligación de aplicar la cuota adicional”, dijo el director de ARBA, Cristian Girard, sobre el monto duplicado que recibieron del impuesto inmobiliario y rural semanas atrás miles de bonaerenses. Según el economista y funcionario de Axel Kicillof la suba no era discrecional y había sido aprobada por todas las fuerzas en la ley impositiva 2024 en la legislatura.

Esos dos impuestos, que ya habían tenido un alza en algunas de sus cuotas, sorprendieron a los contribuyentes cuando vieron duplicada la cuarta cuota del impuesto (en rigor, son dos cuotas, la cuarta y quinta). Según ARBA sólo llegó a un 9% de los contribuyentes, los de más alto poder adquisitivo, pese a las quejas de que personas que no perciben en ese universo.

Girard defendió la resistencia de la gobernación bonaerense a separar de las boletas de luz y gas el cobro de tasas o impuestos no vinculados a la prestación del servicio mientras se habilite el pago parcial y no se corte el servicio si no hay un pago total. “Hay una intención del gobierno nacional de meter con foceps el ajuste en todos los niveles del Estado”, cuestionó el economista.

–¿Por qué se agregó una cuota extra a los impuestos inmobiliario urbano y rural?

–No es una decisión de ARBA. Es algo que se incluyó en la ley impositiva 2024, que se aprobó en diciembre en una legislatura donde no tenemos mayoría. Fue votada Junto por el Cambio, una parte de La libertad Avanza y por Unión por la Patria. Incluía dos artículos, uno para el inmobiliario urbano edificado y otro para el rural, donde establecía que ARBA debía aplicar un adicional sobre la última cuota, con un tope. Es para el 9% de las partidas de mayor valuación fiscal. Lo que nosotros hacemos es implementarlo. No tenemos discrecionalidad para decidir si hacerlo o no.

–¿La ley obligaba a la provincia? ¿Podían no hacerlo?

– No, es de aplicación obligatoria. No es una decisión política. Una vez que se aprobó la ley yo la tengo que ejecutar. La competencia de ARBA es hacer cumplir la ley impositiva y el código fiscal. El espíritu de esa decisión tiene que ver con bajarle la carga al otro 91%. Vamos a recomponer un poco la recaudación de los impuestos patrimoniales, del inmobiliario urbano y del rural, pero no le vamos a cobrar a todos esa recomposición, sino lo vamos a distribuir de una manera más progresiva. Lo que Axel [Kicillof] buscó en su gobierno y para este año en la ley impositiva lo grafica con un escudo y una red. El escudo para protegernos de los ataques que derivan de la política económica de Milei y la red para contener a los que se caigan.

–Pero ya había habido un aumento en esos impuestos

– Ahí sí había margen. Se estableció la aplicación de un coeficiente entre cuotas para ajustar su valor, que está referenciado en una tasa de interés que cobra el Banco Provincia y que tiene un techo, que es el doble. O sea, estoy obligado a aplicar el índice y tengo un tope. Ahí sí había un margen discrecional. Obviamente, son cuestiones que definimos con el equipo económico. No todas las cuotas se actualizaron; solo una del impuesto inmobiliario urbano, la cuota dos y del rural solo en un 5% la tres. O sea, no hubo prácticamente ajustes. En caso de la cuota adicional no hay margen. Hay una obligación de aplicar el adicional.

–Dice que el universo era del 9%, con casas de US$650.000, pero le llegó a más gente.

–Hay un problema. La relación que existe entre la valuación fiscal y los precios de mercado no es lineal. Y la metodología de valuación catastral de la provincia es muy de otra época y releva variables que no son las que necesariamente reflejan los precios de mercado. De hecho, muchas veces se puede encontrar propiedades que el precio de mercado es 15 o 20 veces la valuación fiscal. Acá hay una relación entre la valuación fiscal que estableció la norma y lo que sería el precio de mercado y da un número en dólares altísimo. Pero en realidad va a haber propiedades tienen esa valuación fiscal y puede haber propiedades que valgan menos, que sean propiedades de US$150.000 o US$200.000 a las que les llegue igual el impuesto porque la valuación fiscal es alta. El tema ahí es que el catastro de la provincia de Buenos Aires es muy grande y el relevamiento y revalúo se hace cada 10 años. Esas valuaciones fiscales que definen quién paga son del revalúo que hizo [María Eugenia] Vidal en 2017-18.

Entrevista al director de ARBA Cristian Girard Santiago Filipuzzi

–¿No podían haber optado por bajar el gasto en vez de elegir subir los impuestos?

–Nuestro último resultado fiscal tiene una situación superavitaria. ¿Cómo llegar a ese lugar? El contraste es clave. Milei es la motosierra y la licuadora, y sobre todo licuadora. Y Axel es un escudo y una red. ¿Cómo se explica económicamente? Milei decidió atacar el gasto de manera cruel y criminal. El ajuste lo están pagando los jubilados, los asalariados públicos, los trabajadores de la construcción. Es un círculo vicioso porque vos ajustás el gasto para generar un equilibrio fiscal, pero te caen los recursos, entonces tenés que volver a ajustar. En cambio, si vos ponés la economía a crecer, cuando la actividad se expande aumenta la recaudación. Si vos le das impulso fiscal a través de la inversión pública a la actividad, eso tiene un efecto multiplicador y genera actividad y eso genera recaudación. Así compensás el aumento de la inversión o del gasto con la recaudación que generaste al final.

–Pero el gasto pasó del 20% al 40% del PBI en los últimos años y el crecimiento no fue sustentable

–Sí. Hay momentos; hay déficits y déficits. Una cosa es aumentar el gasto por el interés de la deuda y otra cosa para invertir en obra pública.

–Pero la deuda no es un capricho, viene del déficit

–Sí, pero también podés sobreendeudarte en dólares y cuando te faltan devaluar y entonces tenés que pagar muchísimos más intereses que lo que resulta en un manejo razonable del mismo déficit fiscal. O sea, todo siempre depende de la política económica. Por caso, en el segundo gobierno de Cristina se tiene un problema en términos fiscales, fundamentalmente por el déficit energético, por los subsidios, el gasto público y después por el lado de las importaciones, el frente externo. Eso estrangula dos pilares importantes de la macroeconomía y eso mete una tensión en el manejo de las cuentas públicas.

–Pero el ministro era Axel

–Sí, bueno, y en 2012 se recupera YPF y gracias a eso hoy tenemos una excelente oportunidad en Vaca Muerta. Lo que primó fue la decisión política de Cristina y la visión de Axel de recuperar YPF para impulsar ese desarrollo, gracias a lo cual hoy tenemos discusiones muy interesantes sobre cómo atraer inversiones en el futuro.

–Qué cree del decreto nacional de que no se puedan cobrar impuestos o tasas municipales en las boletas de luz y gas

–Oceba publicó un comunicado diciendo que no hay ningún problema de que las boletas que están bajo regulación provincial incluyan otros conceptos no vinculados al servicio, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores. Eso implica que se habilite el pago parcial y que no se corte el servicio si no hay un pago total de los montos facturados. Hay una intención del Gobierno de meter con foceps el ajuste en todos los niveles del Estado como política, sin reconocer la autonomía de los gobiernos.

–¿Hay municipios subiendo alícuotas para compensar el recorte de los fondos nacionales?

–No veo que haya habido un movimiento de los municipios descontrolado con relación a las tasas municipales para compensar el ajuste del Gobierno.

–¿Cree que se va a judicializar?

–No lo sé. Me preocupa más que el gobierno nacional insista con que el problema es que falta ajuste y entonces ahora esté tratando de presionar con esa línea. Porque me parece que la situación llegó a un nivel de alta tensión, o sea, estamos es una olla presión.

–¿La provincia va a adherir al blanqueo de capitales?

–Es una decisión al más alto nivel político que requiere una ley provincial. Es recontra política la decisión y va a incluir a todas las fuerzas. Se está estudiando el tema. Estamos viendo también qué hacen otras jurisdicciones.

