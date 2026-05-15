Tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial los pliegos para la licitación con el objetivo de vender el 90% de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y así avanzar con su privatización. En la operación la administración de Javier Milei espera recaudar alrededor de US$500 millones que serán destinados al pago de la deuda.

La Resolución 704/2026 autoriza el llamado a una licitación nacional e internacional para vender estas acciones que hoy están en manos del Estado nacional. Por el momento no fue publicado un precio base. La medida se apoya en la Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y en decretos posteriores que modificaron el marco regulatorio del servicio de agua y cloacas.

El esquema previsto por el Gobierno tiene dos etapas: vender al menos el 51% de la compañía a un operador privado mediante licitación y luego colocar el resto de las acciones estatales en bolsas y mercados. El 10% restante seguirá perteneciendo a los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

La licitación se realizará en la plataforma Contrat.ar. El cronograma fija el cierre de consultas para el 12 de agosto, la presentación de ofertas hasta el 27 de agosto y la apertura de sobres para el 27 de ese mes a las 10.

El Gobierno publicó los pliegos para la privatización de AySA Presidencia

Además, el Gobierno creó una comisión evaluadora ad hoc y habilitó asistencia técnica de AySA y del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para avanzar con el proceso.

El anexo fija las condiciones para las empresas que quieran quedarse con el control de la compañía. El pliego exige que el comprador tenga experiencia concreta en manejo de sistemas de agua y cloacas.

El Gobierno también habilita la participación de consorcios y fondos de inversión, aunque prohíbe empresas controladas por Estados extranjeros, firmas sancionadas por el Banco Mundial o el BID, compañías quebradas o empresas con antecedentes de corrupción o incumplimientos con el Estado.

Los interesados tendrán acceso a un Data Room con información confidencial de AySA.

El pliego además deja asentado que el Ministerio de Economía puede suspender la licitación en cualquier momento sin obligación de indemnizar a los oferentes y que quienes participen aceptan las condiciones del nuevo contrato de concesión y del marco regulatorio reformado por el Gobierno.

Según el ministro de Economía, “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.

El mensaje de Caputo

“Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", indicó Caputo el jueves en su cuenta de X.

La privatización de Aysa representa uno de los procesos más relevantes dentro del plan oficial para desprenderse de empresas públicas. La compañía presta servicio de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura que alcanza a más de 15 millones de personas. Según datos oficiales, la red de agua supera los 27.000 kilómetros y la de cloacas ronda los 19.000 kilómetros.