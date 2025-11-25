Cuál es el monto del exPotenciar Trabajo en diciembre de 2025

Los beneficiarios de exPotenciar Trabajo, que ahora pertenecen a las líneas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, mantienen la prestación sin modificaciones en diciembre de 2025.

El programa Volver al Trabajo continúa sin actualizaciones de monto Shutterstock - Shutterstock

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Capital Humano, y nuevamente el cobro de esta herramienta asistencial se ubica en los $78.000.

El exPotenciar Trabajo es distribuido por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), junto al ministerio que dirige Sandra Pettovello y se abona el quinto día hábil de cada mes, por lo que el cobro se concretará el viernes 5 de diciembre. Esta fecha es común tanto a quienes sean beneficiarios del programa Volver al Trabajo como del de Acompañamiento Social, las dos líneas en la que se dividió el plan original.

Monto y fecha de cobro del exPotenciar Trabajo en diciembre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 5 de diciembre

El exPotenciar Trabajo tiene como finalidad promover la capacitación, fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la economía popular, mejorar las competencias laborales de los ciudadanos, y facilitar su inserción en el mercado de trabajo formal, para generar un ciclo virtuoso de empleabilidad y desarrollo económico.

La plataforma Mi Argentina informa si corresponde el cobro del exPotenciar Trabajo

Cómo saber si cobro el exPotenciar Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido.

Para eso hay que:

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL.

Tipear la Clave de Seguridad Social.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Seleccionar el apartado “Mis cobros”.

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso.

Cómo buscar trabajo con el Portal Empleos

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

En tanto, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. “Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, señala el sitio oficial y aclara que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.