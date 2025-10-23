Los beneficiarios de exPotenciar Trabajo, que ahora pertenecen a las líneas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, reciben en el mes de noviembre una cifra idéntica al mes previo, debido a que la prestación permanece sin cambios.

El monto de noviembre para titulares del exPotenciar Trabajo Freepik

De esta manera, este plan de asistencia estatal para los sectores más vulnerables y trabajadores informales se ubica en $78.000. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, y para el penúltimo mes del año no hay variaciones respecto de la cifra que venían cobrando los beneficiarios.

El exPotenciar Trabajo es distribuido por la Anses, junto al Ministerio de Capital Humano y se abona el quinto día hábil de cada mes, por lo que le cobro se concretará el viernes 7 de noviembre. Esta fecha es común tanto a quienes sean beneficiarios del programa Volver al Trabajo como del de Acompañamiento Social, las dos líneas en la que se dividió el plan original.

Cuál es el monto del exPotenciar Trabajo en noviembre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 7 de noviembre

Qué beneficios tienen los titulares del ex Potenciar Trabajo

Según consta en el sitio oficial, el programa Volver al Trabajo tiene como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo. En tanto, quienes pertenecían al programa y no se encuentren en la nómina de Volver al Trabajo, les corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

La finalidad de esta ayuda estatal es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Los titulares del programa están habilitados a realizar actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Entre las alternativas que se pueden utilizar figuran las siguientes:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Finalización Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Los beneficiarios del programa reciben $78.000 este mes JUAN MABROMATA - AFP

Cómo buscar empleo si recibo el exPotenciar Trabajo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

En tanto, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. “Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, señala el sitio oficial y aclara que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.