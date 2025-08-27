Cuál es el monto del exPotenciar Trabajo en septiembre de 2025

Los beneficiarios del programa estatal Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, reciben en septiembre una suma idéntica al mes anterior, debido a que no hubo actualizaciones de la prestación para trabajadores informales.

El exPotenciar Trabajo está destinado a los trabajadores informales JULIO CESAR AGUILAR� - AFP�

Por lo tanto, la cifra que verán acreditada en su cuenta los titulares de este beneficio será de $78.000, y este monto se mantiene sin cambios desde hace meses.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a LA NACION que para el noveno mes de 2025 no hay variaciones respecto de la cifra que venían cobrando los beneficiarios y que, habitualmente, se acredita el quinto día hábil de cada mes, por lo que le cobro se concretará el viernes 5 de septiembre.

De cuánto es el monto de exPotenciar Trabajo en septiembre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 5 de septiembre

Este programa está dirigido a los trabajadores informales, que realizan alguna actividad económica, pero permanecen excluidos del sistema, y tiene por finalidad apuntalar la situación de este sector vulnerable y facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial formal.

Qué es Volver al Trabajo

Se trata de una ayuda estatal que tiene como objetivo mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas al impulsar a los trabajadores a finalizar sus estudios, seguir con su formación laboral y realizar capacitación en oficios. De esa forma, el Gobierno busca promover la inclusión social para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

El exPotenciar Trabajo se cobra el quinto día hábil del mes Archivo

Qué actividades se pueden realizar con el Programa Volver al Trabajo

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cómo buscar empleo a través de Volver al Trabajo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

En tanto, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. “Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, señala el sitio oficial y aclara que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.

Cómo saber si corresponde el cobro del exPotenciar Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso