Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en octubre de 2025
Esta línea de asistencia estatal mantiene la misma cifra que en los meses previos; cuáles son los dos grupos que pueden acceder a este beneficio
Los beneficiarios del programa estatal Acompañamiento Social, que es una de las dos líneas en las que se dividió el exPotenciar Trabajo, reciben en octubre la suma de $78.000, dado que la prestación se mantiene sin variaciones desde fines del año pasado.
Se trata de una herramienta de asistencia destinada a las personas de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.
De acuerdo a la información brindada por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, en octubre los titulares de Acompañamiento Social recibirán $78.000, y este monto se verá acreditado en la cuenta de sus titulares el quinto día hábil de cada mes que, en esta ocasión, coincide con el martes 7 de octubre.
El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. De acuerdo a la información oficial, esta línea cuenta con alrededor de 200.000 personas en su nómina de beneficiarios.
De cuánto es el monto de Acompañamiento Social en octubre de 2025
- Programa Volver al Trabajo: $78.000
- Programa Acompañamiento Social: $78.000
- Fecha de pago: martes 7 de octubre
Según consta en el sitio oficial del Ministerio, la línea Acompañamiento Social tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.
Quiénes puede acceder al Programa de Acompañamiento Social
- Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.
- Mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.
Cuáles son las situaciones compatibles para cobrar Acompañamiento Social
De acuerdo a la información que figura en el sitio oficial, el Programa de Acompañamiento Social es compatible con:
- Asignación Universal por Hijo.
- Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.
- Prestaciones económicas, habitacionales o de protección familiar otorgadas por el Estado.
- Prestaciones alimentarias.
- Monotributo social o monotributo categoría A y B.
- Trabajo en casas particulares.
- Trabajo contratado en forma temporaria o trabajo permanente discontinuo.
- Trabajo rural, temporario o estacional.
- Trabajo contratado en el “Programa Puente de Empleo”.
- Empleo formal registrado bajo relación de dependencia con una remuneración bruta mensual inferior al valor de 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Qué capacitaciones están disponibles para los titulares de Acompañamiento Social
Los beneficiarios de Acompañamiento Social tienen acceso a distintas posibilidades de capacitación o asistencia para trámites como las que figuran a continuación:
- Talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.
- Capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos.
- Asesoramiento para jubilarse.
- Ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.
