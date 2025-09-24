Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en octubre de 2025

Los beneficiarios del programa estatal Acompañamiento Social, que es una de las dos líneas en las que se dividió el exPotenciar Trabajo, reciben en octubre la suma de $78.000, dado que la prestación se mantiene sin variaciones desde fines del año pasado.

Ya se conoce la fecha de pago del programa Fernando Gutierrez - LA NACION

Se trata de una herramienta de asistencia destinada a las personas de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

De acuerdo a la información brindada por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, en octubre los titulares de Acompañamiento Social recibirán $78.000, y este monto se verá acreditado en la cuenta de sus titulares el quinto día hábil de cada mes que, en esta ocasión, coincide con el martes 7 de octubre.

El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. De acuerdo a la información oficial, esta línea cuenta con alrededor de 200.000 personas en su nómina de beneficiarios.

De cuánto es el monto de Acompañamiento Social en octubre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago : martes 7 de octubre

Según consta en el sitio oficial del Ministerio, la línea Acompañamiento Social tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Quiénes puede acceder al Programa de Acompañamiento Social

Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.

Mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

Cuáles son las situaciones compatibles para cobrar Acompañamiento Social

De acuerdo a la información que figura en el sitio oficial, el Programa de Acompañamiento Social es compatible con:

Asignación Universal por Hijo.

Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

Prestaciones económicas, habitacionales o de protección familiar otorgadas por el Estado.

Prestaciones alimentarias.

Monotributo social o monotributo categoría A y B.

Trabajo en casas particulares.

Trabajo contratado en forma temporaria o trabajo permanente discontinuo.

Trabajo rural, temporario o estacional.

Trabajo contratado en el “Programa Puente de Empleo”.

Empleo formal registrado bajo relación de dependencia con una remuneración bruta mensual inferior al valor de 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El valor de octubre para Acompañamiento Social

Qué capacitaciones están disponibles para los titulares de Acompañamiento Social

Los beneficiarios de Acompañamiento Social tienen acceso a distintas posibilidades de capacitación o asistencia para trámites como las que figuran a continuación:

Talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.

Capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos.

Asesoramiento para jubilarse.

Ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.