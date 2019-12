Martín Guzmán intervino en el debate público por la deuda de Puerto Rico. En 2016, sugirió dejar de pagar la deuda y usar fondos para reactivar la economía. El país no siguió esa alternativa. Fuente: Reuters

En 2016, Puerto Rico tenía una deuda pública de US$72.000 millones y había caído en varios incumplimientos por falta de liquidez. En este contexto, tanto el nobel de economía Joseph Stiglitz como su colaborador en Columbia y flamante ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, fueron invitados a la isla para participar del debate público por este tema y realizaron varias propuestas. Entre ellas, detener el pago de la deuda, un planteo que Guzmán mantiene en la actualidad para el caso local.

Según contó a LA NACION, Heriberto Martínez Otero, presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, quien también intervino en ese momento, "la propuesta fundamental de Guzmán fue la necesidad de detener el pago de la deuda por un par de años para utilizar ese dinero en inversiones de infraestructura en la isla".

"Para nosotros, el sector con más eslabonamiento con los demás sectores de la economía es la construcción. Por lo tanto, si invertíamos parte de ese dinero en infraestructura, aumentábamos el efecto multiplicador, aumentábamos el producto bruto y reducíamos el peso de la deuda sobre PBI. Demás está decir que el debate fue durísimo, pero aquí no tuvimos los políticos capaces para impulsar algo así", contó. En mayo de 2017, Puerto Rico se declaró en quiebra para reestructurar su multimillonaria deuda, como definen en el propio país.

La posición de Guzmán parece mantenerse en el tiempo tal como evidenció ayer en la primera conferencia de prensa que brindó tras su designación y juramento.

Respecto de la deuda, insistió sobre los dichos de Alberto Fernández en que "no tiene sentido recibir más desembolsos del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) a efectos de servir la deuda en una situación como la actual, en la cual hay una evidente insostenibilidad de la posición de deuda pública".

En otro punto de la rueda de prensa volvió sobre este tema y agregó que no tienen una posición dogmática con respecto a endeudarse, sino que el problema está en cómo se utiliza el dinero.

"Si el FMI tuviera otra visión institucional y estuviera dispuesto a prestarle a la Argentina para que el país pueda realizar inversiones públicas que permitan aumentar la capacidad productiva y, en particular, la capacidad del sector transable, que es una condición necesaria para un sendero de desarrollo sostenible, para un crecimiento sostenible, bueno en ese caso estaríamos hablando de otra historia y sería bienvenido el dinero. No es una cuestión de que estamos totalmente en contra de tomar deuda, que hay un dogma aquí. Si uno no quiere eso es por el uso que se le pretende dar al dinero", concluyó.