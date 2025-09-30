Cuándo cierra la tarjeta Naranja X este mes

Desde mayo pasado, la tarjeta Naranja X un nuevo día de cierre. Esta es la fecha de fin del ciclo de facturación mensual en la que la tarjeta de crédito señala todos los pagos que se hicieron en el mes. Si se hace una compra a partir de ese día con ese medio de pago, se deberá abonar el mes siguiente. Conocer la fecha de cierre de la tarjeta es clave para la planificación de los gastos y el ahorro de cada usuario.

De acuerdo a un comunicado oficial de la entidad, la fecha de cierre de la tarjeta es el 27 de cada mes.

Esta es una tarjeta de crédito que tiene una versión virtual y otra física. Actualmente, el plástico físico tiene un diseño vertical y contactless, que permite abonar solamente apoyándola en el dispositivo de cobro del comercio.

Cómo funciona la tarjeta virtual de Naranja X (AP Foto/Elise Amendola, Archivo) Elise Amendola - AP

Cuándo cierra tarjeta Naranja

Según anunció la empresa en su sitio oficial, la tarjeta Naranja cierra el día 27 de cada mes. A su vez, la empresa recalca que, si se trata de un día de asueto o fin de semana, el día de cierre de la tarjeta Naranja no cambia.

Este cambio implica que el resumen incluirá los consumos realizados entre el día 28 de un mes y el 27 del mes siguiente. Es importante destacar que la fecha de vencimiento del resumen no se modifica, manteniéndose el día 10 de cada mes. Para aquellos usuarios que busquen postergar un pago al resumen del mes subsiguiente, la compra deberá realizarse a partir del día 28.

¿Cómo pedir una tarjeta Naranja?

Para pedir una tarjeta Naranja X, la empresa destaca el siguiente paso a paso:

Descargar la app Naranja X : seguir las instrucciones para conocer las tarjetas de crédito que hay disponibles y sus límites.

: seguir las instrucciones para conocer las tarjetas de crédito que hay disponibles y sus límites. Confirmar la solicitud : indicar tu domicilio y subir las fotos del DNI.

: indicar tu domicilio y subir las fotos del DNI. Recibir tus tarjetas : el correo las entregará en el lugar y fecha que se elija.

: el correo las entregará en el lugar y fecha que se elija. Activarlas en la app: esto se hace en Tarjetas-Tarjetas de crédito-Activar tarjeta.

Cómo sacar la tarjeta Naranja (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) Nam Y. Huh - AP

¿Qué es la tarjeta de crédito Naranja X Virtual?

Se trata de una tarjeta de crédito emitida por Tarjeta Naranja S.A.U., que sirve para hacer compras en tiendas online y sitios web que acepten Naranja X como medio de pago.

Se puede pedir a través de la app de Naranja X o en las sucursales. Luego, para usarla, hay que ingresar a la app y activarla en la sección “Tarjetas”.

¿Cómo se usa una tarjeta de crédito virtual?

La tarjeta virtual reemplaza a la física, en muchos casos. Se trata de un sistema digital de pagos, o por tecnología, que permite utilizarse como un plástico físico. Naranja aclara que se puede usar en todos los locales o sitios web o apps que acepten pagos con tarjeta de crédito. No hay mayores restricciones.

¿Cómo obtener una tarjeta virtual en Naranja X?

La fecha de cierre de la tarjeta Naranja Imagen Freepik

Para obtener la versión digital de la tarjeta, hay que seguir los pasos a continuación:

Verificar la disponibilidad : consultar si la entidad financiera ofrece tarjetas virtuales y si se ajustan a las necesidades propias.

: consultar si la entidad financiera ofrece tarjetas virtuales y si se ajustan a las necesidades propias. Solicitar la tarjeta : en Naranja X, la solicitud se realiza a través de la app.

: en Naranja X, la solicitud se realiza a través de la app. Acceder a los datos de la tarjeta : una vez aprobada, los datos de la tarjeta virtual (número, fecha de expiración, código de seguridad) se encuentran disponibles en la app.

: una vez aprobada, los datos de la tarjeta virtual (número, fecha de expiración, código de seguridad) se encuentran disponibles en la app. Utilizar la tarjeta: se puede usar para realizar compras en línea o en comercios que acepten pagos con tarjeta de crédito.