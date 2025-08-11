Cuándo cobro la AUH de agosto si mi DNI termina en 1
El organismo previsional distribuye la Asignación Universal por Hijo del octavo mes del año y este lunes 11 de agosto cobran los beneficiarios que tienen el documento terminado en 1
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 1 reciben sus haberes el lunes 11 de agosto, según lo establecido por el calendario de pagos del octavo mes de 2025. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales, habitualmente, se hace a lo largo del mes según el documento de los beneficiarios.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
Debido a que la AUH, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, se actualiza de manera mensual con base en el último índice de inflación, en julio corresponden nuevos valores para los titulares de todo el país.
De esta forma, en el octavo mes del año se aplica una suba del 1,62%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el sexto mes del año, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
De cuánto es la AUH en agosto de 2025
En agosto, a los titulares de la AUH les corresponden los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo: $90.348,65.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23.
- Asignación por Embarazo: $90.348,65.
Las cifras mencionadas corresponden solamente al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses informó que los titulares de la AUH ya pueden presentar la Libreta AUH de 2025, a través de un procedimiento sencillo en el sitio oficial del organismo.
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos, seleccionar Libreta AUH, consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
- Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- Reingresar a Mi Anses, seleccionar la opción Hijos, buscar el apartado Libreta AUH y Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
