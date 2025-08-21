Cuándo cobro la AUH de agosto si mi DNI termina en 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha difundido el calendario de pagos para agosto, brindando certeza a millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en todo el país. Para aquellos titulares cuyo DNI termina en 9, la fecha establecida para percibir esta prestación social es el viernes 22 de agosto.

El organismo previsional actualiza mensualmente el monto de sus prestaciones, y en agosto no es la excepción. La AUH, al igual que otras ayudas sociales, experimentan un incremento del 1,62%. Este porcentaje se determina en concordancia con el índice de inflación registrado en junio, que fue del 1,6%. Es importante destacar que, para este tipo de ajustes, la Anses considera los porcentajes de aumento de precios con dos decimales, lo que permite un cálculo exacto y actualizado de los montos a percibir.

La AUH recibe un aumento del 1,62% en agosto

La Asignación Universal por Hijo es una herramienta fundamental de la política social argentina, diseñada para madres, padres o titulares que conviven con menores de 18 años y cumplen con los requisitos establecidos. Con más de 16 años de funcionamiento, esta prestación ha logrado un alcance significativo, llegando a aproximadamente 2,5 millones de familias, lo que se traduce en un beneficio directo para cerca de 4,3 millones de menores en todo el territorio nacional. Su distribución se organiza de manera escalonada, según la terminación del DNI del beneficiario, para asegurar un proceso ordenado y eficiente.

El calendario completo de la AUH en agosto 2025

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 22 de agosto

De cuánto es la AUH en agosto de 2025

Los montos de la AUH en agosto 2025

Con el aumento del 1,62%, los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo para el octavo mes del año son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $90.348,65

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23

Asignación por Embarazo: $90.348,65

Es importante recordar que estas cifras representan el 80% de la prestación total. El 20% restante se retiene y se abona una vez al año, siempre y cuando se presente el certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo, un requisito indispensable para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la asignación.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses ha simplificado el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH