Cuánto gana un gendarme en mayo de 2026

Los gendarmes que realizan su tarea en todo el territorio nacional, ya pueden saber el monto que perciben en mayo de 2026, de acuerdo al rango jerárquico al que pertenecen.

Los montos de mayo para el personal de Gendarmería Nacional Marcelo Manera - LA NACION

El mes pasado, los gendarmes recibieron un bono extraordinario por única vez, que se añadió a los haberes mensuales. De no mediar una nueva resolución que extienda esa entrega, los valores que rigen en el quinto mes del año son similares a los meses previos.

Cuál es el salario de mayo de los gendarmes

Sin sumar los bonos que se entregaron en abril, los salarios de los gendarmes se ubican en los siguientes montos:

Cargo Monto de mayo Comandante General $2.635.216 Comandante Mayor $2.398.955,25 Comandante Principal $2.153.607,57 Comandante $1.771.955,58 Segundo Comandante $1.453.912,27 Primer Alférez $1.226.738,49 Alférez $1.089.756,36 Subalférez $990.687,61 Suboficial Mayor $1.533.000,48 Suboficial Principal $1.387.330,82 Sargento Ayudante $1.261.209,85 Sargento Primero $1.146.554,38 Sargento $1.042.322,17 Cabo Primero $947.565,63 Cabo $861.423,24 Gendarme $783.112,06 Gendarme II $711.920,04

Las cifras que reciben los gendarmes en el quinto mes del año marcelo-manera-7533 - LA NACION

Cuál es el monto por funciones de prevención barrial en mayo de 2026

En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

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