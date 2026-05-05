Cuánto gana un gendarme en mayo de 2026
Esta fuerza de seguridad mantiene los valores de los meses anteriores; cuál es la cifra exacta, según el cargo
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LA NACION
Los gendarmes que realizan su tarea en todo el territorio nacional, ya pueden saber el monto que perciben en mayo de 2026, de acuerdo al rango jerárquico al que pertenecen.
El mes pasado, los gendarmes recibieron un bono extraordinario por única vez, que se añadió a los haberes mensuales. De no mediar una nueva resolución que extienda esa entrega, los valores que rigen en el quinto mes del año son similares a los meses previos.
Cuál es el salario de mayo de los gendarmes
Sin sumar los bonos que se entregaron en abril, los salarios de los gendarmes se ubican en los siguientes montos:
|Cargo
|Monto de mayo
Comandante General
$2.635.216
Comandante Mayor
$2.398.955,25
Comandante Principal
$2.153.607,57
Comandante
$1.771.955,58
Segundo Comandante
$1.453.912,27
Primer Alférez
$1.226.738,49
Alférez
$1.089.756,36
Subalférez
$990.687,61
Suboficial Mayor
$1.533.000,48
Suboficial Principal
$1.387.330,82
Sargento Ayudante
$1.261.209,85
Sargento Primero
$1.146.554,38
Sargento
$1.042.322,17
Cabo Primero
$947.565,63
Cabo
$861.423,24
Gendarme
$783.112,06
Gendarme II
$711.920,04
Cuál es el monto por funciones de prevención barrial en mayo de 2026
En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:
- Comandante General: $1.099.756,56
- Comandante Mayor: $956.312,03
- Comandante Principal: $820.868,51
- Comandante: $707.647,32
- Segundo Comandante: $604.823,59
- Primer Alférez: $525.932,96
- Alférez: $482.508,12
- Subalférez: $446.764,19
- Suboficial Mayor: $647.790,14
- Suboficial Principal: $605.411,34
- Sargento Ayudante: $565.806,85
- Sargento Primero: $523.895,10
- Sargento: $471.979,46
- Cabo Primero: $410.415,01
- Cabo: $383.565,96
- Gendarme: $358.473,13
- Gendarme II: $343.478,67
Cuáles son los requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
- Ser argentino, nativo o por opción.
- Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.
- Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación (los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de ambos padres o tutores indefectiblemente, con documentación que lo acredite).
- Estatura: mujer, entre 1,60 y 1,85 centímetros y hombre: entre 1,66 y 1,95 centímetros.
- No se permiten tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la fuerza.
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