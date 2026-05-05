El Banco Nación sale a emitir deuda al mercado para impulsar el crédito

Después de más de tres décadas, el Banco Nación vuelve al mercado de capitales argentinos. A través de la emisión de tres títulos de deuda diferentes, que incluyen opciones que ajustan por tasa variable, UVA y en dólares, la institución sale a buscar financiamiento para fortalecer su capacidad de préstamo por un monto máximo de US$50 millones, pero ampliable a US$1500 millones.

El objetivo de fondo de la operación es transformar ese fondeo en crédito directo para la “economía real”. Esto incluirá líneas de préstamo para micro, pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar su capacidad productiva, a las economías regionales exportadoras que “contarán con respaldo para crecer en mercados externos” y familias que necesiten financiamiento para acceder a la vivienda propia.

“La operación representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más pymes que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse", explicaron oficialmente desde el Banco Nación.

La colocación contempla tres clases de títulos diseñadas para diferentes perfiles de inversores. La Clase 1, denominada en pesos, tiene un plazo de 12 meses con tasa variable atada a la Tamar Privada (tasa de interés mayorista) más un margen a licitar, con pago de intereses trimestrales y amortización al vencimiento.

El Banco Nación emitirá tres títulos de deuda, con opciones a tasa variable, ajustable por inflación y dólar LUIS ROBAYO - AFP

La Clase 2, en dólares, apunta a horizontes más largos: 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento.

La Clase 3, ajustable por UVA (un índice que sigue la inflación), tiene vencimiento a 24 meses, intereses trimestrales y una amortización en cuotas a partir del mes 12.

El monto inicial de la emisión se fijó en el equivalente a US$50 millones, aunque el programa vigente habilita una ampliación de hasta US$1500 millones. Si la demanda del mercado acompaña, el banco tendrá margen para convertir estos instrumentos en una fuente de financiación a escala.

La emisión estará abierta tanto para personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del Banco Nación, que podrán participar si cumplen con los requisitos habituales del mercado de capitales, que incluyen la apertura de una cuenta comitente y la validación del perfil de riesgo del inversor.

Con la emisión de deuda, el BNA busca fortalecer sus líneas de crédito BNA - BNA

La licitación será el 6 y 7 de mayo, mientras que la emisión y liquidación está prevista para el lunes 11 de mayo. Las ofertas podrán cursarse por hasta $100 millones para la Clase 1, hasta US$100.000 para la clase 2 y hasta 100.000 UVA para la Clase 3 dentro del tramo de no competitivo. De esta forma, el inversor podrá participar sin indicar tasa o precio, y acceder a las condiciones que resulten de la licitación primaria del instrumento.

“El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular. Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país“, cerró el comunicado que oficializó el Banco Nación este martes.