Cuándo habrá que inscribirse para cobrar el ingreso familiar de emergencia

El día de inscripción depende del último número del DNI Fuente: Archivo

Los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia (IFE) deberán pre-inscribirse a ese programa oficial a partir del viernes 27 de marzo. Y deberán respetar una fecha determinada, según la terminación de su DNI. Así lo informó hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según comunicaron en el organismo, en el formulario se requerirán "datos mínimos para iniciar el trámite" y poder cobra el subsidio, que se decidió otorgar por el agravamiento de la crisis de la actividad que trajo el coronavirus .

Para quienes tengan documento cuyo último número sea 0 o 1, la fecha para ingresar la solicitud será el 27 de marzo; 2 o 3, el sábado 28 de marzo; 4 o 5, el domingo 29. Si el último número es 6 o 7, el aplicativo deberá completarse el lunes 30, y si es 8 o 9, el martes 31.

Una vez terminado ese período, la Anses hará el relevamiento de información y el cruce de datos para detectar eventuales incompatibilidades y, según se informó, luego pedirá datos complementarios, como la identificación de una cuenta bancaria.

Las familias que cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) no deberán hacer este trámite de pre-inscripción, porque ya está contemplado el pago, que será en la misma cuenta en la que se recibe la prestación todos los meses.

El IFE alcanzará, según lo anunciado, a trabajadores de la economía informal y del servicio doméstico (estén en blanco o no registrados) y a monotributistas sociales y de las categorías A y B, si no tienen otros ingresos. En todos los casos, se deben cumplir también otras condiciones, como la de que no haya un salario formal en el grupo familiar, por ejemplo.

La pre-inscripción será en la página www.anses.gob.ar o en la app del organismo previsional. Para poder hacerla es necesario tener o gestionar la clave de la seguridad social. Su obtención es de manera online y, para verificar la identidad de la persona que la solicita, el sistema hace una serie de preguntas, referidas a la situación laboral o previsional del interesado o a otros datos, tales como el domicilio o sus vínculos familiares.