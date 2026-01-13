La Administración nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó el pago de las Becas Progresar este lunes 12 de enero. De esa forma, es posible consultar las fechas de pago de esta ayuda estudiantil del Ministerio de Capital Humano que reparte el organismo previsional durante el primer mes del año.

Empezó el pago de las Becas Progresar en enero Archivo

Según detalla la cartera encabezada por Sandra Pettovello en su sitio oficial, el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas. Hay tres líneas de acción: Progresar Obligatorio (dirigido a estudiantes que deben completar su educación secundaria), Progresar Superior (orientada a quienes cursan carreras de nivel superior y Progresar Trabajo (diseñada para quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente).

Cuándo se cobran las Becas Progresar de enero 2026

De acuerdo al cronograma que publicó el organismo previsional en su sitio oficial, los beneficiarios empezaron a cobrar esta prestación a partir del lunes 12 de enero y lo percibirán hasta el viernes 16. Este incentivo estudiantil se distribuye a partir de la terminación del DNI de sus titulares.

El calendario de pagos de Becas Progresar en enero 2026 X

A continuación, este es el cronograma de pagos de las Becas Progresar en enero 2026:

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9.

De cuánto es el monto de las Becas Progresar en enero 2026

El total de las Becas Progresar en enero 2026 equivale a $35.000 en la cuenta, y lo perciben los alumnos de la línea Progresar Enfermería. En las demás líneas se deposita solo el 80% del monto, es decir, $28.000, hasta que a final de año se presenta la documentación que certifica la cursada y se habilita el cobro de los porcentajes retenidos en el ciclo lectivo.

Este monto sigue siendo el mismo que en los meses previos. En ese sentido, la cifra de la prestación no sufrió ajustes en los meses recientes y se mantiene idéntica a la del mes de agosto del año pasado, cuando se hizo la última actualización de esta herramienta de asistencia estatal.

A quiénes están destinadas las Becas Progresar

Por el momento, aún no se informó las fechas de apertura de la inscripción para quienes se quieran anotar a este beneficio en 2026. Los interesados en acceder a las Becas Progresar, una vez que se abra el período para anotarse este año, deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial:

Debe tener nacionalidad y residencia argentina . Debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es fundamental contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

. Debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es fundamental contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Debe ser alumno regular . Tiene que estar inscripto como alumno regular en alguna institución educativa.

. Tiene que estar inscripto como alumno regular en alguna institución educativa. Debe tener entre 14 y 16 años cumplidos . En el caso de los que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales, la edad se amplía a los 35 años. En el caso de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no hay límite de edad.

. En el caso de los que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales, la edad se amplía a los 35 años. En el caso de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no hay límite de edad. El nivel de ingresos. El solicitante y su grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en agosto es de $322.000.