SUAF: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en febrero 2026
Las cifras varían según la prestación y el nivel de ingresos del grupo familiar; cómo impacta el ajuste del 2,85% de este mes
- 3 minutos de lectura'
Este mes impacta en las asignaciones familiares que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) un incremento del 2,85%, producto de la actualización mensual que se realiza con el registro más reciente de inflación.
Cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en febrero 2026
Los siguientes valores corresponden a febrero de 2026:
Asignación Familiar por Hijo
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $971.786
$64.553,80
Entre $971.786,01 y $1.425.219
$45.543,60
Entre $1.425.219,01 y $1.645.464
$26.337,83
Entre $1.645.464,01 y $5.146.094
$13.587,51
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $971.786
$210.185,29
Entre $971.786,01 y $1.425.219
$148.691,27
Desde $1.425.219,01
$93.843,43
Prenatal y Maternidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $971.786
$64.553,80
Entre $971.786,01 y $1.425.219
$45.543,60
Entre $1.425.219,01 y $1.645.464
$26.337,83
Entre $1.645.464,01 y $5.146.094
$13.587,51
Asignaciones de Pago Único
|Asignación
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Nacimiento
Hasta $5.146.094
$75.245,06
Adopción
Hasta $5.146.094
$449.887,50
Matrimonio
Hasta $5.146.094
$112.667,03
Cónyuge
Hasta $5.146.094
$15.660,97
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses
- Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción Cobros
- Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.
- Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.
- Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.
- Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.
- En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.
Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.
Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 26 de enero
- 2
Avance sobre Madrid: con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur
- 3
Techint evalúa presentar un recurso antidumping contra la llegada de tubos de la India
- 4
El Banco Central compró más de US$1000 millones este mes, pero solo retuvo el 60% en sus reservas