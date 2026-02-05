Calendario de pagos: cuándo se cobra la PUAM de Anses

Los titulares de las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) ya pueden conocer la fecha exacta de acreditación, correspondiente al mes de febrero, de acuerdo al cronograma elaborado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para la distribución de todas sus prestaciones.

El cronograma de pago de la PUAM de febrero Shutterstock - Shutterstock

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para febrero, ya se conocen las fechas exactas de cobro, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En febrero, la PUAM tiene un incremento del 2,85%, sobre el valor cobrado el mes anterior, dado por la actualización en la que impacta el más reciente índice inflacionario.

A la cifra de la PUAM se suma la entrega del bono extraordinario de $70.000, ya que quienes cobran esta prestación lo reciben de manera completa.

Cuándo se cobra la PUAM de Anses

Este tipo de pensiones se entregan a lo largo del mes, de acuerdo al siguiente esquema:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Los beneficiarios que deseen consultar su fecha y lugar de cobro pueden hacerlo a través de la página oficial de la Anses. Para ello, deben ingresar a la sección correspondiente, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL, y el sistema les informará el período en el que podrán percibir su prestación.

Los titulares ya pueden consultar la fecha de acreditación Shutterstock

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones y pensiones en febrero de 2026

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,47 + bono de $70.000 = $357.403,47

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $251.478,04 + bono de $70.000 = $321.478,04

Jubilación mínima: $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34

Jubilación máxima: $2.417.441,64

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima: cifra que se ajusta de acuerdo a la Ley de Movilidad.

Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online

Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.

Ingresar en Anses: verificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.

en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto. Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor .

. Seguir los pasos indicados: el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente. Una vez que se completen los datos, es posible consultar su estado en Información Personal, y hacer click en la pestaña Consulta de expediente.