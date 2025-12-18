Cuánto cobra un camionero en diciembre 2025
Los trabajadores que realizan trabajos de traslado y logística en todo el país tienen un aumento del 1% este mes; cuáles son las cifras exactas para cada categoría
Los camioneros que realizan su trabajo en todo el territorio nacional reciben en diciembre un incremento en sus haberes, dado por el más reciente acuerdo paritario, y en el último mes del año rigen nuevos valores para cada categoría de trabajador.
La más reciente negociación incluye porcentajes de aumento hasta el mes de febrero de 2026.
De acuerdo al documento que difundió en su momento el Ministerio de Capital Humano y que fue negociado junto a representantes gremiales y empresariales del sector, los camioneros tendrán un incremento salarial del 1% en diciembre.
Cuánto cobra un camionero en diciembre 2025
A continuación figuran los montos que verán acreditados los camioneros a partir del mes de diciembre de 2025:
- Conductores de Primera Categoría: $850.561,41
- Conductores de Segunda Categoría: $835.404,07
- Conductores de Tercera Categoría: $820.231,40
- Conductores de grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores: $865.725,11
- Conductores de grúa más de 10 y hasta 20 toneladas: $952.207,62
- Conductores de grúa más de 20 y hasta 35 toneladas: $990.389,52
- Conductores de grúa más de 35 y hasta 45 toneladas: $1.030.005,10
- Conductores de grúa más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.071.205,30
- Conductores de grúa más de 55 y hasta 70 toneladas: $1.124.765,57
- Conductores de grúa más de 70 y hasta 90 toneladas: $1.181.003,85
- Conductores de grúa más de 90 y hasta 110 toneladas: $1.240.054,04
- Conductores de grúa más de 110 y hasta 140 toneladas: $1.302.056,74
- Conductores de grúa más de 140 y hasta 170 toneladas: $1.367.159,58
- Conductores de grúa más de 170 y hasta 300 toneladas: $1.435.517,56
- Conductores de grúa más de 300 toneladas: $1.550.358,96
- Encargado: $794.407,68
- Recibidor y/o clasificador de guías: $791.782,54
- Embaladores, peones especializados de mudanza y/o reparto: $784.313,33
- Recolectores de residuos y limpieza: $784.313,33
- Peones: $776.827,96
- Peones generales de Barrido y Limpieza: $776.827,96
- Ayudantes mayores de 18 años: $761.940,19
- Operador de Servicios (clearing, carga postal y correo privado): $905.031,01
- Distribuidor domiciliario: $823.753,24
- Auxiliar Operativo de 1ª (clearing, carga postal y correo privado): $847.976,27
- Auxiliar Operativo de 2ª (clearing, carga postal y correo privado): $807.057,01
- Chofer de camión blindado (caudales): $914.461,43
- Chofer con firma: $982.110,44
- Custodio de unidad blindada: $792.829,96
- Auxiliar Operativo de 1ª (caudales): $1.168.817,09
- Auxiliar Operativo de 2ª (caudales): $814.186,89
- Oficial de Primera (taller/mantenimiento): $947.295,58
- Oficial completo de taller: $898.215,56
- Oficial: $853.971,18
- Medio Oficial: $806.712,85
- Oficial Gomero: $853.971,18
- Medio Oficial gomero: $806.712,85
- Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller: $806.712,85
- Administrativo de Primera Categoría: $846.421,26
- Administrativo de Segunda Categoría: $814.186,89
- Administrativo de Tercera Categoría: $784.313,33
- Administrativo de Cuarta Categoría: $769.391,16
- Maestranza y/o serenos: $769.391,16
Los montos establecidos son los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.
Cómo son los aumentos para los camioneros en los próximos meses
El convenio contempla un incremento salarial que quedó diagramado de la siguiente manera:
- Septiembre: 1,2%
- Octubre: 1,1%
- Noviembre: 1%
- Diciembre: 1%
- Enero 2026: 1%
- Febrero 2026: 1%
