Los camioneros que realizan su trabajo en todo el territorio nacional reciben en diciembre un incremento en sus haberes, dado por el más reciente acuerdo paritario, y en el último mes del año rigen nuevos valores para cada categoría de trabajador.

Así queda la grilla salarial de camioneros en diciembre de 2025 Hernan Zenteno - La Nacion

La más reciente negociación incluye porcentajes de aumento hasta el mes de febrero de 2026.

De acuerdo al documento que difundió en su momento el Ministerio de Capital Humano y que fue negociado junto a representantes gremiales y empresariales del sector, los camioneros tendrán un incremento salarial del 1% en diciembre.

Cuánto cobra un camionero en diciembre 2025

A continuación figuran los montos que verán acreditados los camioneros a partir del mes de diciembre de 2025:

Conductores de Primera Categoría: $850.561,41

Conductores de Segunda Categoría: $835.404,07

Conductores de Tercera Categoría: $820.231,40

Conductores de grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores: $865.725,11

Conductores de grúa más de 10 y hasta 20 toneladas: $952.207,62

Conductores de grúa más de 20 y hasta 35 toneladas: $990.389,52

Conductores de grúa más de 35 y hasta 45 toneladas: $1.030.005,10

Conductores de grúa más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.071.205,30

Conductores de grúa más de 55 y hasta 70 toneladas: $1.124.765,57

Conductores de grúa más de 70 y hasta 90 toneladas: $1.181.003,85

Conductores de grúa más de 90 y hasta 110 toneladas: $1.240.054,04

Conductores de grúa más de 110 y hasta 140 toneladas: $1.302.056,74

Conductores de grúa más de 140 y hasta 170 toneladas: $1.367.159,58

Conductores de grúa más de 170 y hasta 300 toneladas: $1.435.517,56

Conductores de grúa más de 300 toneladas: $1.550.358,96

Encargado: $794.407,68

Recibidor y/o clasificador de guías: $791.782,54

Embaladores, peones especializados de mudanza y/o reparto: $784.313,33

Recolectores de residuos y limpieza: $784.313,33

Peones: $776.827,96

Peones generales de Barrido y Limpieza: $776.827,96

Ayudantes mayores de 18 años: $761.940,19

Operador de Servicios (clearing, carga postal y correo privado): $905.031,01

Distribuidor domiciliario: $823.753,24

Auxiliar Operativo de 1ª (clearing, carga postal y correo privado): $847.976,27

Auxiliar Operativo de 2ª (clearing, carga postal y correo privado): $807.057,01

Chofer de camión blindado (caudales): $914.461,43

Chofer con firma: $982.110,44

Custodio de unidad blindada: $792.829,96

Auxiliar Operativo de 1ª (caudales): $1.168.817,09

Auxiliar Operativo de 2ª (caudales): $814.186,89

Oficial de Primera (taller/mantenimiento): $947.295,58

Oficial completo de taller: $898.215,56

Oficial: $853.971,18

Medio Oficial: $806.712,85

Oficial Gomero: $853.971,18

Medio Oficial gomero: $806.712,85

Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller: $806.712,85

Administrativo de Primera Categoría: $846.421,26

Administrativo de Segunda Categoría: $814.186,89

Administrativo de Tercera Categoría: $784.313,33

Administrativo de Cuarta Categoría: $769.391,16

Maestranza y/o serenos: $769.391,16

Los montos que reciben los camioneros en diciembre de 2025 Marcelo Manera

Los montos establecidos son los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.

Cómo son los aumentos para los camioneros en los próximos meses

El convenio contempla un incremento salarial que quedó diagramado de la siguiente manera:

Septiembre: 1,2%

Octubre: 1,1%

Noviembre: 1%

Diciembre: 1%

Enero 2026: 1%

Febrero 2026: 1%