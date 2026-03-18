Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en marzo 2026

El personal que forma parte del servicio doméstico tiene un aumento salarial en marzo, y quienes contraten personas para tareas en casas particulares deben saber con precisión cuánto se paga la hora de limpieza en marzo 2026.

En marzo impacta un 1,5% de aumento Shutterstock

En el tercer mes del año, según consta en el último acuerdo paritario, impacta una suba del del 1,5% para las trabajadoras de casas particulares, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, contarán con nuevos valores.

En tanto, al incremento se adiciona la distribución de un bono extraordinario, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Cuánto se paga la hora de limpieza en marzo 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3348,37 sin retiro $3599,86

De cuánto es el bono para el servicio doméstico en marzo

Además de los aumentos determinados para los haberes de febrero y marzo, se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y que se mantiene en el tercer mes del año. El monto depende de cuántas horas trabajo el empleado doméstico:

$8000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.

si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana. $11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.

si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales. $20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

En marzo continúa la entrega del bono extraordinario Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?