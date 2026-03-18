Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en marzo 2026
Con el aumento del mes se actualizan los valores con y sin retiro; de cuánto es el bono según la cantidad de horas trabajadas
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El personal que forma parte del servicio doméstico tiene un aumento salarial en marzo, y quienes contraten personas para tareas en casas particulares deben saber con precisión cuánto se paga la hora de limpieza en marzo 2026.
En el tercer mes del año, según consta en el último acuerdo paritario, impacta una suba del del 1,5% para las trabajadoras de casas particulares, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, contarán con nuevos valores.
En tanto, al incremento se adiciona la distribución de un bono extraordinario, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.
Cuánto se paga la hora de limpieza en marzo 2026
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3348,37
sin retiro
$3599,86
De cuánto es el bono para el servicio doméstico en marzo
Además de los aumentos determinados para los haberes de febrero y marzo, se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y que se mantiene en el tercer mes del año. El monto depende de cuántas horas trabajo el empleado doméstico:
- $8000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.
- $11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.
- $20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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