Los trabajadores del rubro comercio esperan un nuevo acuerdo paritario que actualice los salarios del sector, mientras tanto las cifras de este mes son similares a las del mes previo, con la salvedad de que en abril las sumas no remunerativas se incorporan al salario básico.

Los salarios de abril para los empleados de comercio Denise Giovaneli - Archivo

Aunque las partes acordaron reunirse nuevamente en la segunda quincena de marzo para evaluar los reajustes de los meses venideros, aun no se conocen los porcentajes de aumento para las distintas categorías de trabajadores.

Por lo tanto, sigue vigente el último acuerdo, que durante cuatro meses consecutivos entregó sumas fijas, y que en abril incorpora esos conceptos al salario básico de los empleados de comercio de todo el país.

Cuánto ganan los empleados de comercio en abril de 2026

A continuación figuran los montos que percibe cada categoría de trabajador del rubro comercio en el mes de abril:

Categoría Monto total abril 2026 Maestranza A $1.155.795 ​ Maestranza B $1.158.852 ​ Maestranza C $1.169.560 ​ Administrativo A $1.167.268 ​ Administrativo B $1.171.860 ​ Administrativo C $1.176.448 ​ Administrativo D $1.190.218 ​ Administrativo E $1.201.690 ​ Administrativo F $1.218.519 ​ Cajeros A $1.171.091 ​ Cajeros B $1.176.448 ​ Cajeros C $1.183.333 ​ Auxiliar A $1.171.091 ​ Auxiliar B $1.178.740 ​ Auxiliar C $1.203.985 ​ Auxiliar Especializado A $1.180.274 ​ Auxiliar Especializado B $1.194.041 ​ Vendedor A $1.171.091 ​ Vendedor B $1.194.044 ​ Vendedor C $1.201.690 ​ Vendedor D $1.218.519

En todos los casos, se debe tener en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.

La suma total de abril ya tiene incorporadas las sumas fijas que se entregaron en los meses previos y que eran de de $40.000 y de $60.000.

Las sumas fijas de los empleados de comercio, este mes, se incorporan al salario básico MAXIMILIANO AMENA

Cuándo se reanudan las negociaciones para los próximos aumentos

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indicaba que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de marzo de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".

Por lo tanto, se estima que en los próximos días se den a conocer los nuevos valores para las distintas categorías de trabajadores, tal como lo suele publicar Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), en su grilla salarial para todo el país.

Como suele ocurrir, los aumentos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.