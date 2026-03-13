Paritarias: Hugo Moyano acordó un aumento para los camioneros en línea con la pauta salarial del Gobierno

En línea con la pauta salarial que se impone desde el Ministerio de Economía y a contramano del ritmo ascendente de la inflación, el Sindicato de los Camioneros, que encabeza Hugo Moyano, acordó hoy un aumento salarial de 10,1% por el semestre marzo-agosto. Además, se pautó una suma fija no remunerativa de $53.000 a pagarse en el curso del mes actual por considerar que el trato previo había quedado desfasado por la inflación.

El acuerdo contempla subas mensuales escalonadas. El detalle de marzo a agosto sería así, según el acta a la que accedió LA NACION: 2% en marzo; 1,8%, en abril; 1,7% en mayo; 1,6%, en junio; 1,5% en julio, y 1,5% en agosto.

Se acordó después de que ayer el Indec relevara que la inflación de febrero fue de 2,9%, por encima de lo que esperaba el mercado y con ritmo ascendente hace nueve meses.

Es la tercera vez consecutiva que Moyano cede a las pretensiones del Gobierno, que busca limitar las paritarias entre el 1 y el 1,5% mensual como ancla inflacionaria. En marzo del año pasado, por ejemplo, había aceptado también el 1% mensual cuando su solicitud había sido tres veces mayor [un 9% por trimestre]. Lo curioso del nuevo apretón de manos es que se concreta cuando la inflación vuelve a tomar un ritmo ascendente.

Moyano selló este acuerdo con los representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

En el acuerdo acordado, que ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo, incluye un aporte empresarial de $25.000 por trabajador a la obra social del gremio, que generará un ingreso aproximado de $2500 millones para Oschoca, la obra social de los camioneros, si se tienen en cuenta que la paritaria impactaría sobre 100.000 camioneros registrados.

Además, se creó un premio por presentismo y puntualidad aplicable exclusivamente al personal comprendido en las ramas de Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, excluyendo de este item a la rama de Expresos y Mudanzas. El pago extra en caso de haber logrado el presentismo es de $60.000.

El acuerdo contiene una cláusula de revisión durante la primera quincena del mes de junio de 2026 y en ese momento, según firmaron ambas partes, únicamente se considerará la diferencia entre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el período paritario a revisar.

Con respecto la revisión de lo pactado hasta fines del año pasado, se detalló que “este acuerdo refleja la diferencia entre el IPC y las pautas paritarias acordadas en diciembre de 2025″ y que “para instrumentar las diferencias existentes entre diciembre 2025-Enero– Febrero 2026 se acordó aplicar sobre los salarios del mes de marzo una cifra de $53.000 que tiene el carácter de suma no remunerativa, a abonarse por única vez con los haberes del mes de marzo de 2026″.

“De esta suma -anunciaron oficialmente- se incorporará $49.471. a los salarios básicos del chofer de 1° categoría y proporcionalmente a todas las categorías del CCT 40/89 a partir del mes de abril de 2026. A las sumas antes mencionadas en los meses de marzo y abril de 2026 se les deberán añadir los porcentajes de pauta salarial del 2% y 1,8% respectivamente".