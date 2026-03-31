Las trabajadoras de casas particulares, que forman parte del servicio doméstico mantienen este mes los mismos montos que en marzo, por lo que hasta que no se concrete un nuevo acuerdo paritario, ya se puede calcular cuánto cobran las empleadas domésticas en abril 2026.

El personal del servicio doméstico espera un nuevo acuerdo paritario Shutterstock - Shutterstock

En el cuarto mes del año, se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de marzo.

En tanto, este mes deja de cobrarse el bono extraordinario, que se entregó en los primeros meses del año.

El cuarto mes del año, en tanto, tiene la particularidad de contar con el Día de las Empleadas Domésticas, que se celebra el viernes 3, por lo que quienes deban acudir a realizar sus tareas en esa jornada cobrarán una cifra extra.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en abril 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3348,37 sin retiro $3599,86

En abril ya no se paga bono extraordinario shuttestock - Shutterstock

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para abril de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $410.773,52 sin retiro $455.160,14

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?