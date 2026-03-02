Cuánto cobran los empleados bancarios en marzo de 2026

Los trabajadores que se desempeñan en las distintas entidades bancarias que operan en el país cuentan con una actualización salarial en marzo, dado que los sueldos se ajustan mensualmente con el más reciente índice inflacionario.

Calculadora Shutterstock

Para este grupo de trabajadores el salario de marzo tendrá una suba del 2,9%, correspondiente al IPC (Índice de Precios al Consumidor) del primer mes de 2026.

Tal como figura en la última comunicación oficial de La Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores del sector, este mes rigen nuevos valores para los empleados bancarios.

Esta actualización salarial acordada corresponde a enero de 2026, se computa en el salario de febrero, y se liquida en el mes en curso.

“Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de enero 2026. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre 2025″, indica el comunicado oficial de La Bancaria.

Cuánto gana un empleado bancario en marzo de 2026

El reajuste impacta en los montos que van a cobrar los bancarios en marzo de 2026:

Concepto Monto marzo Salario inicial $2.125.068,44

De acuerdo a lo informado por el gremio, existe una fecha estimada para una nueva negociación paritaria del sector. “Según lo acordado oportunamente, para el mes de febrero de 2026 se continúa con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales anteriores, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026″, se lee en el escrito.

El salario incial de marzo para los empleados bancarios Andrzej Rostek - Shutterstock

Cuánto se paga por el Día del Bancario

La jornada que celebra a los trabajadores del sector tiene una suma diferencial para los empleados bancarios que se actualiza a la par de los salarios.

En esta ocasión, el Día del Bancario tiene un monto mínimo $1.894.425,01 (a corregir por futuras actualizaciones).

Qué días de marzo no hay bancos y por qué

El lunes 23 y martes 24 de marzo no habrá atención al público en la sucursales en todas las entidades que operan en el país, debido a que una jornada es día no laborable con fines turísticos, y el otro corresponde al feriado nacional por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Según el calendario de feriados que informa el Banco Central, todas las entidades bancarias del país permanecerán cerradas y no se podrán realizar trámites ni gestiones personales en las sucursales, que retomarán su actividad habitual el día miércoles.

En tanto, los servicios virtuales de las entidades estarán vigentes, a través del sitio oficial de los bancos o de las aplicaciones específicas que permiten realizar transferencias, pagos de servicios y el uso de otras funciones a través del home banking.

También tienen disponibilidad los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia.