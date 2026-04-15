Los empleados que realizan su traea en locales de comidas rápidas reciben en abril una actualización salarial, producto del más reciente acuerdo paritario para los trabajadores del sector.

Los trabajadores de comidas rápidas reciben un incremento en abril

Se trata de una negociación que incluye incrementos salariales, en las distintas categorías, para los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, de acuerdo a la grilla establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000.

Estos incrementos abarcan a todas las empresas que ofrecen servicios de comidas rápidas bajo las distintas cadenas que cuentan con sucursales en todo el territorio nacional.

Cuánto cobran los empleados de cadenas de comidas rápidas en abril de 2026

Categoría Básico mensual Suma fija Asignaciones no remunerativas Empleado Principiante $ 983.337 $ 50.000 $ 18.683 Empleado A $ 1.046.681 $ 50.000 $ 19.887 Empleado B $ 1.092.695 $ 50.000 $ 20.761 Líder A $ 1.249.347 $ 55.000 $ 23.738 Líder B $ 1.462.895 $ 55.000 $ 27.795 Cajero $ 1.159.429 $ 50.000 $ 22.029 Encargado $ 1.502.431 $ 55.000 $ 28.546 Cocinero $ 1.693.488 $ 55.000 $ 32.176 Peón Limpieza $ 1.035.526 $ 50.000 $ 19.675

En todos los casos a los salarios básicos de los empleados se adicionan sumas fijas, que varían de acuerdo al mes. En el cuarto mes del año esta suma es de $50.000, en mayo será de $60.000 y en junio de $70.000.

A su vez, se considera el concepto premio a la concurrencia efectiva, lo que implica que “los trabajadores que en un mes calendario hayan concurrido efectivamente todos los días en que de acuerdo con su contrato de trabajo debieran prestar servicios y hayan cumplido el total de las jornadas diarias asignadas, tendrán derecho a cobrar un premio igual al 14% de la remuneración nominal bruta que hayan percibido en tal período mensual. Sólo se considerarán justificadas a los fines de este premio las ausencias correspondientes por licencia anual ordinaria", indica el acuerdo.

Los valores que perciben los trabajadores de locales de comidas rápidas en abril Marcelo Aguilar - La Nación

El acuerdo salarial fue celebrado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.