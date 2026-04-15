LA NACION

Cuánto cobran los empleados de cadenas de comidas rápidas en abril de 2026

El sector recibe una actualización salarial con la entrega de sumas fijas; cuánto cobra cada categoría en el cuarto mes del año

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El Mc Donalds más grande del mundo tiene casi 3 mil metros, calcula que venderá hasta que finalicen los Juegos unos 50 mil Big Macs, 100 mil porciones de papas fritas y 30 mil milkshakes, luego se des
Los montos que ganan los empleados de cadenas de comidas rápidas en abrilMatías Aimar - Enviado especial

Los empleados que realizan su traea en locales de comidas rápidas reciben en abril una actualización salarial, producto del más reciente acuerdo paritario para los trabajadores del sector.

Los trabajadores de comidas rápidas reciben un incremento en abril
Los trabajadores de comidas rápidas reciben un incremento en abril

Se trata de una negociación que incluye incrementos salariales, en las distintas categorías, para los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, de acuerdo a la grilla establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000.

Estos incrementos abarcan a todas las empresas que ofrecen servicios de comidas rápidas bajo las distintas cadenas que cuentan con sucursales en todo el territorio nacional.

Cuánto cobran los empleados de cadenas de comidas rápidas en abril de 2026

CategoríaBásico mensualSuma fijaAsignaciones no remunerativas
Empleado Principiante
$ 983.337
$ 50.000
$ 18.683
Empleado A
$ 1.046.681
$ 50.000
$ 19.887
Empleado B
$ 1.092.695
$ 50.000
$ 20.761
Líder A
$ 1.249.347
$ 55.000
$ 23.738
Líder B
$ 1.462.895
$ 55.000
$ 27.795
Cajero
$ 1.159.429
$ 50.000
$ 22.029
Encargado
$ 1.502.431
$ 55.000
$ 28.546
Cocinero
$ 1.693.488
$ 55.000
$ 32.176
Peón Limpieza
$ 1.035.526
$ 50.000
$ 19.675

En todos los casos a los salarios básicos de los empleados se adicionan sumas fijas, que varían de acuerdo al mes. En el cuarto mes del año esta suma es de $50.000, en mayo será de $60.000 y en junio de $70.000.

A su vez, se considera el concepto premio a la concurrencia efectiva, lo que implica que “los trabajadores que en un mes calendario hayan concurrido efectivamente todos los días en que de acuerdo con su contrato de trabajo debieran prestar servicios y hayan cumplido el total de las jornadas diarias asignadas, tendrán derecho a cobrar un premio igual al 14% de la remuneración nominal bruta que hayan percibido en tal período mensual. Sólo se considerarán justificadas a los fines de este premio las ausencias correspondientes por licencia anual ordinaria", indica el acuerdo.

Los valores que perciben los trabajadores de locales de comidas rápidas en abril
Los valores que perciben los trabajadores de locales de comidas rápidas en abrilMarcelo Aguilar - La Nación

El acuerdo salarial fue celebrado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.

LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Una tradicional fábrica de calzado entró en concurso preventivo
    1

    Viamo entró en concurso preventivo: despidos, cierres e importaciones

  2. El dólar acelera la baja mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas
    2

    El dólar acelera la baja, mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas

  3. Los máximos directivos de dos multinacionales pidieron profundizar cambios
    3

    Para el agro: los máximos directivos de dos multinacionales pidieron profundizar cambios

  4. Cierra la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”
    4

    Cierra DFAC: la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”