Los empleados bancarios que realizan su tarea en las diferentes entidades que operan en todo el territorio nacional, reciben en el mes de diciembre un incremento del 2,3% en su salario mensual, a lo que se suma la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.

El salario inicial de los bancarios tiene un nuevo monto en diciembre de 2025 Shutterstock - Shutterstock

Los trabajadores bancarios cuentan con una nueva actualización salarial mensual que va en línea con el índice de inflación más reciente que publica el Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos). Este reajuste impacta en los haberes que se perciben en el último mes del año, y a eso se añade el aguinaldo de diciembre.

Cuánto cobran los empleados bancarios en diciembre con el aguinaldo

Tal como informó el sindicato La Bancaria, en un comunicado oficial, los empleados del sector tienen un incremento del 2,3%.

“Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de octubre 2025. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos diez meses del año un 24,8%, sobre los salarios de diciembre 2024″, se lee en el mensaje del sindicato.

Sobre el nuevo acuerdo, el comunicado remarca que “el retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de noviembre”, por lo que los trabajadores lo verán reflejado en la liquidación del mes siguiente.

Con esta actualización, quedaron dispuestos los siguientes montos que van a cobrar los bancarios en diciembre 2025:

Salario inicial: $1.959.956,26

Se adiciona el ROE (participación en las ganancias) que corresponda según escala.

Por otra parte, el monto correspondiente al Día del Bancario quedó fijado como mínimo en $1.747.233,21. “A corregir por futuras actualizaciones”, señaló el texto de la paritaria del sector.

En diciembre los empleados bancarios cobran la segunda cuota del SAC Shutterstock

El gremio que comanda Sergio Palazzo indica que, de esta manera, “una vez más, desde la Asociación Bancaria se garantiza que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios” de los empleados en el sector.

Además, los empleados bancarios reciben en diciembre la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) que, en líneas generales, corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre. Esta fecha está pautada para los trabajadores en actividad.