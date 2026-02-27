Cuánto cobran los albañiles y obreros de la construcción en marzo de 2026
Se espera una nueva negociación paritaria para conocer los reajustes de los meses siguientes; cuáles son las cifras vigentes hasta el momento
Los empleados de la construcción que se desempeñan como obreros o albañiles tienen en marzo un salario idéntico al mes previo, a la espera de una nueva negociación paritaria que actualice los haberes del sector.
La más reciente negociación incluía un último tramo de aumentos en febrero, del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026 y la entrega de una suma no remunerativa. Debido a que, por el momento, no hubo un nuevo acuerdo salarial, en marzo rigen las mismas cifras, establecidas en la grilla salarial, confeccionada según la zona de trabajo.
Cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en marzo de 2026
Para el mes de marzo, se mantiene vigente la última grilla con los montos totales que cobra cada una de las categorías de los trabajadores de la construcción, determinados como jornales de salarios básicos, según la zona.
Zona A
- Oficial especializado: $5470 por hora
- Oficial: $4679 por hora
- Medio oficial: $4324 por hora
- Ayudante: $3980 por hora
- Sereno: $723.032 por mes
Zona B
- Oficial especializado: $6071 por hora
- Oficial: $5196 por hora
- Medio oficial: $4793 por hora
- Ayudante: $4468 por hora
- Sereno: $805.489 por mes
Zona C
- Oficial especializado: $8397 por hora
- Oficial: $7873 por hora
- Medio oficial: $7597 por hora
- Ayudante: $7377 por hora
- Sereno: $1.208.753 por mes
Zona C Austral
- Oficial especializado: $10.940 por hora
- Oficial: $9358 por hora
- Medio oficial: $8648 por hora
- Ayudante: $7960 por hora
- Sereno: $1.446.064 por mes
Cabe aclarar que en el más reciente acuerdo, las partes se comprometieron a reanudar las negociaciones a partir del 19 de febrero, con miras a evaluar la situación del sector y realizar los ajustes correspondientes a los próximos meses.
Debido a que el último acuerdo salarial “tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2026 y en el marco de la negociación colectiva, [las partes] acuerdan mantener la comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico”, se lee en el punto 2 del acta firmada por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.
Cómo se dividen las categorías de los trabajadores de la construcción
El monto que reciba cada trabajador depende del lugar en donde realiza su actividad. Esto se debe a que en las zonas donde el clima es más frío, se les da un adicional. Esta diferenciación se hace de la siguiente forma:
- Zona “A”: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona “B”: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona “C”: Santa Cruz.
- Zona “C Austral”: Tierra del Fuego
